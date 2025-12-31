डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे की वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने कोटा-नागदा सेक्शन पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हासिल कर ली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो शेयर की है। इसमें इतनी स्पीड में भी ट्रेन की स्थिरता को देखकर हर कोई हैरान है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वीडियो में ट्रेन के अंदर रखे पानी से भरे गिलास एक के ऊपर एक स्टैक किए गए हैं। ट्रेन 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, मोबाइल स्क्रीन पर स्पीड 182 तक दिख रही है, लेकिन गिलासों से एक बूंद पानी भी नहीं गिरता है। यह 'वाटर टेस्ट' ट्रेन की बेहतरीन तकनीक और स्थिरता का जीता-जागता सबूत है।

अश्विनी वैष्णव ने शेयर किया वीडियो यह ट्रायल कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (सीआरएस) की निगरानी में किया गया। रेल मंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा, "वंदे भारत स्लीपर को आज कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने टेस्ट किया। कोटा-नागदा सेक्शन पर यह 180 किमी प्रति घंटे की स्पीड पर दौड़ी। और हमारा अपना वाटर टेस्ट इस नई पीढ़ी की ट्रेन की तकनीकी खूबियों को दिखाता है।"