'पीएम मोदी से मिलना चाहती हूं...' उन्नाव रेप पीड़िता ने राहुल गांधी से क्या-क्या कहा?
उन्नाव रेप पीड़िता ने राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की इच्छा जताई। पीड़िता ने राहुल गांधी से कहा कि वह पीएम मोदी से मिलकर ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को उन्नाव रेप पीड़िता और उनकी मां से मुलाकात की।
यह मुलाकात सोनिया गांधी के 10 जनपथ रोड वाले घर पर हुई। राहुल गांधी ने पीड़िता और उनकी मां की बातें सुनीं और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया।
पीड़िता की मां के साथ बदसलूकी
गौरतलब है कि कुछ घंटे पहले ही सेंट्रल पैरामिलिट्री जवानों ने पीड़िता की मां के साथ बदसलूकी की थी। उन्हें मीडिया से बात करने से रोका गया था, जिस वजह से बुजुर्ग महिला चलती बस से कूदने के लिए मजबूर हुईं थीं।
सेंगर की जमानत का विरोध
पीड़िता और उसकी मां रेप केस में दोषी ठहराए गए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत का विरोध कर रहीं थीं।
सेंगर ने इस मामले में अपनी सजा और फैसले को चुनौती दी है। जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं लेता, तब तक वह जेल से बाहर रहेंगे।
पीड़िता ने राहुल से क्या-क्या कहा?
मुलाकात के दौरान रेप पीड़िता ने राहुल गांधी से कहा कि वो पीएम मोदी से मिलना चाहती हैं।
