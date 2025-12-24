'पीएम मोदी से मिलना चाहती हूं...' उन्नाव रेप पीड़िता ने राहुल गांधी से क्या-क्या कहा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को उन्नाव रेप पीड़िता और उनकी मां से मुलाकात की।

यह मुलाकात सोनिया गांधी के 10 जनपथ रोड वाले घर पर हुई। राहुल गांधी ने पीड़िता और उनकी मां की बातें सुनीं और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया।

पीड़िता की मां के साथ बदसलूकी

गौरतलब है कि कुछ घंटे पहले ही सेंट्रल पैरामिलिट्री जवानों ने पीड़िता की मां के साथ बदसलूकी की थी। उन्हें मीडिया से बात करने से रोका गया था, जिस वजह से बुजुर्ग महिला चलती बस से कूदने के लिए मजबूर हुईं थीं।