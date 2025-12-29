'जब तक उसे फांसी नहीं होती...' उन्नाव रेप पीड़िता ने सेंगर की जमानत पर रोक को लेकर SC का जताया आभार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उन्नाव रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताया है।टॉप कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है रेप के आरोपी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था।
पीडिता ने न्यूज एजेंसी IANS से कहा, 'मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा था कि न्याय मिलेगा। मेरा संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। मुझे यह तब तक जारी रखना है जब तक उसे मौत की सजा नहीं मिल जाती।'
पीड़िता ने आगे कहा, 'तभी मुझे इंसाफ़ मिलेगा, तभी मेरे पिता को इंसाफ मिलेगा। पीड़िता की मां ने भी सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा, 'कोर्ट हमारे केस की सुनवाई के लिए खोला गया इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं।'
पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताया भरोसा
सेंगर को मौत की सजा मिलने तक संघर्ष जारी
उस युवा महिला ने कम से कम एक जज के प्रति अपनी निराशा भी ज़ाहिर की, जिसने उसके बलात्कारी की उम्रकैद की सज़ा को सस्पेंड कर दिया था। उसने कहा, 'मुझे नहीं पता कि उस जज के दिमाग में क्या चल रहा था... सिर्फ़ वही जानता है कि उसे (सेंगर) के लिए कितना प्यार था कि उसने उस पर दया दिखाई...'
उन्नाव रेप पीडिता ने पहले भी सेंगर, एक जज (जिसका नाम उन्होंने नहीं बताया) और CBI ऑफिसर के बीच कनेक्शन का जिक्र किया था. जिन्हें इस केस की जांच का काम सौंपा गया था। इस मामले में CBI की हाईकोर्ट द्वारा सेंगर की सजा सस्पेंड किए जाने के बाद कड़ी आलोचना हुई थी.
दिल्ली हाई कोर्ट के जज पर व्यक्त की निराशा
सोमवार की सुबह सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने पीड़िता के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की, साथ ही CBI की याचिका के आधार पर सेंगर को नोटिस जारी किया। पूर्व BJP नेता को जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया गया।
कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से समझौता करने का कोई सवाल ही नहीं है; सेंगर अभी जेल में ही रहेगा. वो पीडिता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में मिली सजा काट रहा है।
2017 का उन्नाव रेप केस उस समय चर्चे में आया जब सेंगर की सजा दिल्ली हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दी। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील लंबित रहने तक उसे जमानत दे दी गई।
एक विवादास्पद आदेश में, हाई कोर्ट ने तर्क दिया कि उनके MLA होने का दर्जा इस बात का आधार नहीं है कि निचली अदालत उन्हें 'सरकारी कर्मचारी' माने।
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन की बेंच ने यह भी कहा कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित कानून POCSO इस मामले में लागू नहीं किया जा सकता। सेंगर को 'सरकारी कर्मचारी' मानने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अब तक जेल में बिताए गए साढ़े सात साल इस मामले में कानून द्वारा तय न्यूनतम संख्या से ज्यादा हैं।
नतीजतन, कुलदीप सेंगर को सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया गया; शर्तों में 15 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड, दिल्ली न छोड़ने और पीड़िता से पांच किमी के दायरे में न आने का वादा शामिल था।
Delhi: On the Supreme Court staying Unnao rape convict former MLA Kuldeep Singh Sengar's bail, the victim’s mother says, "I thank the Supreme Court. The court specially opened to hear our case, and for that, we are grateful..." pic.twitter.com/nC95VQUfOA— IANS (@ians_india) December 29, 2025
