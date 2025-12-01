तेलंगाना में अनोखा नजारा, महिला से सरपंच चुनाव लड़ने के लिए नेताओं ने पैरों पर गिरकर की विनती; आखिर क्या है माजरा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक महिला से सरपंच चुनाव लड़ने की इतनी जोरदार अपील कर रहे हैं कि एक व्यक्ति उनके पैरों पर गिरकर निवेदन करता दिखाई देता है। यह अनोखा दृश्य देखकर लोग हैरान हैं।

यह वीडियो महबूबाबाद के दतला गांव में पिछले हफ्ते रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में कांग्रेस समर्थक और स्थानीय गुटों के नेता महिला रामुलम्मा से भावुक होकर सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने की गुहार करते दिख रहे हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब कई पुरुष उनके हाथ पकड़कर घुटनों के बल बैठ जाते हैं और उनसे उम्मीदवार बनने की विनती करते हैं।

महिला ने क्या फैसला लिया ? दतला गांव का सरपंच पद इस बार ओबीसी (BC) महिला के लिए आरक्षित है। स्थानीय कांग्रेस नेताओं का कहना है कि रामुलम्मा ही उनकी सर्वसम्मति वाली पसंद हैं और वे ही पार्टी को जीत दिला सकती हैं। रामुलम्मा एक पूर्व MPTC सदस्य की मां हैं, इतनी जोरदार अपील से हैरान रह गईं और तुरंत कोई निर्णय नहीं दिया।

उन्होंने कहा कि वे जल्द ही अपने फैसले की घोषणा करेंगी। यह पूरा मामला दिखाता है कि पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था के कारण किस तरह नए समीकरण और चुनौतियां बनती हैं। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के बाद स्थानीय निकायों में SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं।