    तेलंगाना में अनोखा नजारा, महिला से सरपंच चुनाव लड़ने के लिए नेताओं ने पैरों पर गिरकर की विनती; आखिर क्या है माजरा?

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 04:15 PM (IST)

    तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जहाँ कुछ नेता एक महिला, रामुलम्मा, से सरपंच चुनाव लड़ने के लिए पैरों पर गिरकर विनती कर रहे थे। दतला गांव का सरपंच पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित होने के कारण कांग्रेस नेता रामुलम्मा को चुनाव में उतारना चाहते हैं। रामुलम्मा ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, पर यह घटना आरक्षण के कारण होने वाले राजनीतिक बदलावों को दर्शाती है।

    तेलंगाना में महिला से सरपंच बनने की गुहार (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक महिला से सरपंच चुनाव लड़ने की इतनी जोरदार अपील कर रहे हैं कि एक व्यक्ति उनके पैरों पर गिरकर निवेदन करता दिखाई देता है। यह अनोखा दृश्य देखकर लोग हैरान हैं।

    यह वीडियो महबूबाबाद के दतला गांव में पिछले हफ्ते रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में कांग्रेस समर्थक और स्थानीय गुटों के नेता महिला रामुलम्मा से भावुक होकर सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने की गुहार करते दिख रहे हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब कई पुरुष उनके हाथ पकड़कर घुटनों के बल बैठ जाते हैं और उनसे उम्मीदवार बनने की विनती करते हैं।

    महिला ने क्या फैसला लिया?

    दतला गांव का सरपंच पद इस बार ओबीसी (BC) महिला के लिए आरक्षित है। स्थानीय कांग्रेस नेताओं का कहना है कि रामुलम्मा ही उनकी सर्वसम्मति वाली पसंद हैं और वे ही पार्टी को जीत दिला सकती हैं। रामुलम्मा एक पूर्व MPTC सदस्य की मां हैं, इतनी जोरदार अपील से हैरान रह गईं और तुरंत कोई निर्णय नहीं दिया।

    उन्होंने कहा कि वे जल्द ही अपने फैसले की घोषणा करेंगी। यह पूरा मामला दिखाता है कि पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था के कारण किस तरह नए समीकरण और चुनौतियां बनती हैं। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के बाद स्थानीय निकायों में SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं।

    क्या होता है प्रॉक्सी कैंडिडेंसी?

    आरक्षण ने वंचित वर्गों की भागीदारी बढ़ाई है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए कभी-कभी सही उम्मीदवार ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई बार स्थानीय प्रभावशाली परिवार किसी महिला रिश्तेदारजैसे मां, पत्नी या बहनको उम्मीदवार बनाते हैं ताकि सत्ता पर उनका नियंत्रण अप्रत्यक्ष रूप से बना रहे। इसे ही अक्सर 'प्रॉक्सी कैंडिडेसी' कहा जाता है।

