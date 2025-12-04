Language
    देश की इकलौती डायमंड क्रॉसिंग: चारों ओर से गुजरती हैं ट्रेनें, फिर भी नहीं होती टक्कर; इंजीनियरिंग का बेहतरीन कारनामा

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 05:13 PM (IST)

    भारत में एक अनोखी डायमंड क्रॉसिंग है, जहां चारों दिशाओं से ट्रेनें गुजरती हैं, फिर भी कोई टक्कर नहीं होती। यह क्रॉसिंग इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है ...और पढ़ें

    देश की इकलौती डायमंड क्रॉसिंग। (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में रेलवे आने-जाने का सबसे सस्ता और सुगम साधन है। भारतीय रेलवे रोजाना लाखों लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सकुशल और सुगमता से पहुंचाती है, इसीलिए भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन भी कहा जाता है। आपने रेल से यात्रा करते हुए कई बार ट्रेन को क्रॉसिंग से गुजरते हुए देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी रेलवे क्रॉसिंग को देखा है जिस पर से चारों तरफ से ट्रेन गुजरती है और फिर भी कभी एक दूसरे से नहीं टकराती है।

    है न कमाल की बात। भारत में एक रेलवे क्रॉसिंग ऐसी भी है, जिस पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ से ट्रेन गुजरती है। दरअसल, ये रेलवे क्रॉसिंग महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलता है। इसे डायमंड क्रॉसिंग कहा जाता है। जहां पटिरियां एक-दूसरे को चारों ओर से क्रॉस करती हैं।

    नागपुर में डॉयमंड क्रॉसिंग

    महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित यह रेलवे स्टेशन भारत के सबसे बिजी जंक्शनों में से एक है। यहां से देश के चार प्रमुख रेल मार्ग ऐसे एक-दूसरे को क्रॉस करते हैं कि इसे ऊपर से देखने पर ट्रैक हीरे के आकार का नजर आता है। यही कारण है कि इसे डॉयमंड क्रॉसिंग कहा जाता है। इस रूट पर रोजाना हजारों की संख्या में ट्रेनों लाखों यात्रियों को लेकर गुजरती हैं।

    क्यों नहीं टकराती ट्रेनें?

    अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये ट्रेन आपस में टकराती क्यों नहीं है? तो आपको बता दें कि इंजीनियरिंग का कमाल है। इसकी सफलता का राज इंटरलॉकिंग सिस्टम और ऑटोमैटिक सिग्नल टेक्नोलॉजी में छिपा है। यह सिस्टम इस तरह काम करता है कि एक समय में केवल एक ही ट्रेन को क्रॉसिंग से गुजरने की इजाजत देता है। इस तकनीक के कारण बिना की हादसे की ट्रेनों का संचालन क्रॉसिंग से होता रहता है।

