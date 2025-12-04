अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, बम की धमकी के बाद संदिग्ध को हिरासत में लिया गया
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बम की धमकी के बाद एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान मदीना से हैदराबाद जा रहा था। धमकी के कारण एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मदीना से हैदराबाद आ रही फ्लाइट की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। ये आपात लैंडिंग विमान में बम की सूचना के बाद कराई गई है।
मदीना से हैदराबाद जा रहे इंडिगो के एक विमान को एक यात्री की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अहमदाबाद हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षाबल तुरंत हवाई अड्डे पहुंचे और विमान में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया तथा मामले की जांच शुरू कर दी गई।
संदिग्ध यात्री को पुलिस ने हिरासत में लिया
संदिग्ध गतिविधियों वाले यात्री को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और विमान की गहन जांच की जा रही है। डीसीपी जोन 4 अतुल बंसल ने पुष्टि की है कि इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई जारी है।
