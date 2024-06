Kuwait Fire: रसोई की आग बनी काल... PM मोदी के निर्देश पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत रवाना, अब तक 41 की मौत

MoS MEA Kirti Vardhan Singh is urgently travelling to Kuwait to oversee assistance to those injured in the fire tragedy and to coordinate with local authorities for early repatriation of mortal remains of those who have died in this incident. pic.twitter.com/yzheHkwzOS — ANI (@ANI) June 12, 2024

घटना पर दुख जताते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि, 'कुवैत सिटी में आग लगने की घटना दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। कुवैत में भारतीय दूतावास स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और प्रभावितों की सहायता के लिए वहां के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है।'

वहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि खाड़ी देश में भारतीय दूतावास सभी संबंधित पक्षों को पूर्ण सहायता प्रदान करेगा। अधिकारियों ने बताया कि आग बुधवार सुबह कुवैत के दक्षिणी अहमदी गवर्नरेट के मंगाफ इलाके में छह मंजिला इमारत की रसोई में लगी। बताया जा रहा है कि इमारत में करीब 160 लोग रहते थे, जो एक ही कंपनी के कर्मचारी हैं।

The fire mishap in Kuwait City is saddening. My thoughts are with all those who have lost their near and dear ones. I pray that the injured recover at the earliest. The Indian Embassy in Kuwait is closely monitoring the situation and working with the authorities there to assist… https://t.co/cb7GHN6gmX— Narendra Modi (@narendramodi) June 12, 2024