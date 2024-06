Kuwait Fire: कुवैत में आग लगने से 41 लोगों की मौत, 30 से अधिक भारतीय घायल; हेल्पलाइन नंबर जारी

भारतीय राजदूत आदर्श स्वैका ने एक अन्य अस्पताल फरवानिया का भी दौरा किया। मालूम हो कि आग की घटना में घायल हुए छह कर्मचारियों को फरवानिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के मुताबिक, छह में से चार श्रमिकों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि एक को जाहरा अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं, एक की हालत स्थिर बताई जा रही है।

Amb @AdarshSwaika visited the Al-Adan hospital where over 30 Indian workers injured in today’s fire incident have been admitted. He met a number of patients and assured them of full assistance from the Embassy. Almost all are reported to be stable by hospital authorities. pic.twitter.com/p0LeaErguF — India in Kuwait (@indembkwt) June 12, 2024

इससे पहले भारतीय राजदूत ने स्थिति का पता लगाने के लिए घटना स्थल का दौरा किया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि दूतावास आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है। दूतावास ने इस घटना के बाद एक आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।

इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 40 से अधिक लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। जयशंकर ने एक्स पर कहा कि कुवैत शहर में आग की घटना की खबर से गहरा सदमा लगा है। कथित तौर पर 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 50 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पीड़ितों में से अधिकांश भारतीय बताए जा रहे हैं।

Deeply shocked by the news of the fire incident in Kuwait city. There are reportedly over 40 deaths and over 50 have been hospitalized. Our Ambassador has gone to the camp. We are awaiting further information.



Deepest condolences to the families of those who tragically lost…— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 12, 2024