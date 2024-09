Mpox Virus: एमपॉक्स ने सरकार की बढ़ाई चिंता, केंद्र ने सभी राज्यों को जारी की एडवाइजरी; दिल्ली में मिला पहला संदिग्ध

यह भी पढ़ें: नए कानूनी पचड़े में फंसी 'IC814: द कंधार हाइजैक', अब ANI ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा; लग सकता है जुर्माना

Union Health Secretary Apurva Chandra issues advisory to States/UTs in view of WHO's declaration of Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) related to Mpox pic.twitter.com/tQIXg2V2Ix— ANI (@ANI) September 9, 2024