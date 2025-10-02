उमरिया: प्रेमी को घर बुलाया था मिलने, पिता आया तो दोनों कुएं में कूद गए
उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव में बुधवार रात एक नाबालिग प्रेमी युगल ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। लड़की के घर पर अकेली होने पर प्रेमी उससे मिलने गया था तभी लड़की के पिता के आ जाने से घबराकर लड़की कुएं में कूद गई। उसे बचाने के लिए लड़के ने भी छलांग लगा दी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
डिजिटल डेस्क, उमरिया। जिले के पाली थाना अंतर्गत ग्राम चांदपुर में बुधवार रात एक दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। यहां नाबालिग प्रेमी युगल ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना रात 8 से 9 बजे के बीच की बताई जा रही है। अचानक हुई इस वारदात से गांव में सन्नाटा छा गया और दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
इस तरह हुई घटना
जानकारी के अनुसार लड़की घर पर अकेली थी और उसने अपने प्रेमी को बुलाया था। दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि तभी लड़की का पिता लौट आया। पिता को देखते ही घबराई लड़की घर के पीछे बने कुएं में कूद गई। प्रेमिका को डूबते देख लड़के ने भी कुएं में छलांग लगा दी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
प्रेम-प्रसंग
प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा माना जा रहा है। पुलिस थाना प्रभारी राजेश सिंह मिश्रा ने बताया कि “फिलहाल मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।” घटना के बाद से गांव में शोक का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उस समय संयम बरता जाता तो शायद यह हादसा टल सकता था। वहीं कुछ लोग इसे किशोरवय की जल्दबाजी और गलतफहमी का नतीजा मान रहे हैं।
