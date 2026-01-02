'जिंदगी की कीमत दो लाख रुपये नहीं होती, पाप का प्रायश्चित करना होगा'; इंदौर मामले में बोलीं उमा भारती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के इंदौर पर दूषित पानी की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई। गुरुवार को 338 नए मरीज मिले और 32 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। अब तक 2800 मरीज सामने आ चुके हैं। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता उमा भारती ने राज्य सरकार को घेरा है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, पीड़ितों से माफी मांगनी होगी और जो दोषी हैं उनको सजा देनी होगी। उमा भारती ने क्या कहा? भाजपा नेता ने कहा, "साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारे प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गईं। प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निगल गया और निगलता जा रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है।"

उन्होंने आगे कहा, "जिंदगी की कीमत दो लाख रुपए नहीं होती क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुःख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, पीड़ितजनों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी हैं उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। यह मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है।"