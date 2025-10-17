असम में उल्फा-आई का सुरक्षा बलों के कैंप पर हमला, तीन जवान घायल 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के तिनसुकिया जिले के काकोपाथर इलाके में शुक्रवार तड़के सुरक्षा बल के शिविर पर प्रतिबंधित संगठन उल्फा (आई) उग्रवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में तीन सैन्यकर्मी घायल हो गए।

अधिकारी ने बताया कि सेना और पुलिस ने उग्रवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया है। जिस क्षेत्र में सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया गया वह असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतरराज्यीय सीमा के करीब है।

काकोपाथर कंपनी के ठिकाने पर गोलीबारी

रक्षा प्रवक्ता ने बताया, रात करीब 12.30 बजे, अज्ञात उग्रवादियों ने चलती गाड़ी से काकोपाथर कंपनी के ठिकाने पर गोलीबारी की। सेना के जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद उग्रवादी भाग गए। पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।