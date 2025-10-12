Language
    'असम में रह गए अब केवल 40 प्रतिशत हिंदू', CM हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा दावा; घुसपैठियों को बताया कारण

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया कि राज्य में हिंदू आबादी अब केवल 40% है, जो मुसलमानों के लगभग बराबर है। उन्होंने इस जनसांख्यिकीय बदलाव का मुख्य कारण अवैध घुसपैठियों को बताया, न कि स्थानीय मुस्लिम आबादी के प्राकृतिक विकास को। सरमा ने कहा कि असम जनसंख्यात्मक परिवर्तन का बड़ा शिकार रहा है।

    Hero Image

    CM हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा दावा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया कि इस पूर्वोत्तर राज्य के हिंदू अब प्रदेश की जनसंख्या का केवल 40 प्रतिशत हैं, जो मुसलमानों के जितना ही है। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि स्थानीय मुसलमानों के स्वाभाविक विकास के कारण नहीं, बल्कि देश में अवैध रूप से घुस आए घुसपैठियों के कारण है।

    सरमा ने रविवार को एक कार्यक्रम में कहा कि असम में जनसंख्या संरचना में एक तेज बदलाव देखा गया है और केंद्र द्वारा प्रस्तावित जनसांख्यिकी मिशन को इस मुद्दे को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा, ''असम जनसंख्यात्मक परिवर्तन का बड़ा शिकार रहा है। 2021 में मुस्लिम जनसंख्या 38 प्रतिशत को पार कर गई और जैसे-जैसे हम बात कर रहे हैं यह राज्य की जनसंख्या का लगभग 39.5 प्रतिशत है।''

    सरमा ने क्या दावा किया?

    उन्होंने दावा किया कि वैष्णव संस्कृति का केंद्र और दुनिया का सबसे बड़ा बसा नदी द्वीप माजुली जैसे जिलों में मुस्लिम जनसंख्या में 100 प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह वृद्धि स्थानीय मुसलमानों के प्राकृतिक विकास के कारण नहीं है, बल्कि घुसपैठियों के कारण है।

    असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ईसाई जनसंख्या लगभग 6-7 प्रतिशत है और ''यदि अन्य भागों और समुदायों के लोगों को बाहर रखा जाए, तो असम के ¨हदू आज 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं।'' उन्होंने कहा, ''ये आंकड़े 2011 की जनगणना के डाटा पर आधारित अनुमानों पर आधारित हैं। हम स्थिति को लेकर चिंतित हैं।''

    सीएम ने पीएम मोदी की तारीफ की

    सरमा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण में घोषित जनसांख्यिकी मिशन इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए पहला निश्चित कदम है। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि केवल आंतरिक विकास के कारण नहीं है, बल्कि बाहरी लोगों के आने के कारण भी है।

    मुख्यमंत्री ने कहा, ''केंद्र सरकार इस मिशन के तहत एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन करेगी ताकि घुसपैठियों का पता लगाया जा सके, उन्हें हटाया जा सके और निर्वासित किया जा सके। यह पहली बार है जब भारत सरकार ने इस तरह के स्पष्ट शब्दों में बात की है।'' उन्होंने कहा कि वह शाह के साथ अपनी अगली बैठक में इस पहल पर और स्पष्टता मांगेंगे।