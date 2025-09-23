Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Video: भारतीय से शादी के बाद यूक्रेनी महिला बनी विक्टोरिया चक्रवर्ती, गिनाए तीन बदलाव

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:29 AM (IST)

    यूक्रेनी महिला विक्टोरिया चक्रवर्ती पिछले 8 साल से भारत में रह रही हैं। विक्टोरिया ने भारतीय पुरुषों से शादी के फायदे बताए हैं। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी में आए कुछ अहम बदलावों के बारे में बताया है। विक्टोरिया का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिस पर 3 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    यूक्रेनी महिला विक्टोरिया चक्रवर्ती का वीडियो वायरल। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने भारतीय पुरुषों से शादी करने के बाद आए बदलाव गिनाए हैं। इस महिला का नाम विक्टोरिया चक्रवर्ती है, जो पिछले 8 सालों से भारत में रह रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विक्टोरिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो शादी के बाद आए कुछ बड़े बदलावों की तरफ इशारा करती दिखाई दे रही हैं।

    विक्योरिया ने गिनाए 3 बदलाव

    विक्टोरिया का कहना है कि भारतीय पुरुष से शादी करने के बाद उनकी ड्रेसिंग स्टाइल से लेकर देसी खाने और स्थानीय त्योहारों ने उनकी जिंदगी बदल दी है। इससे जीवन में ढेर सारी खुशियां आ गई हैं।

    वीडियो के कैप्शन में 3 बदलावों का जिक्र करते हुए विक्टोरिया ने कहा-

    1. साड़ी मेरे वॉर्डरोब का अहम हिस्सा बन चुकी है। मैं किसी शादी या फंक्शन में बिना साड़ी के जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूं।
    2. भारतीय पारंपरिक खाना बेहद स्वादिष्ट होता है। खासकर हाथ से खाते समय इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
    3. मेरे लिए त्योहार पूरे साल का सबसे पसंदीदा समय होता है। रंग, लाइट्स और जश्न का हिस्सा बनकर मुझे घर जैसा एहसास होता है।

    विक्टोरिया का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर 3 लाख के लगभग व्यूज आ चुके हैं। हजारों लोगों ने विक्टोरिया के वीडियो पर कमेंट किया है।

    View this post on Instagram

    A post shared by Foreigner In India | Influencer | Kolkata | UGC (@viktoriia.chakraborty)

    यूजर्स ने दिए रिएक्शन

    वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, आप भारतीय परिधान में सबसे अच्छी लगती हैं। दूसरे यूजर ने लिखा, आप यहां पूरी तरह से घुल-मिल गई हैं और जिंदगी का आनंद उठा रही हैं। यह देखकर बहुत खुशी हुई।

    इससे पहले विक्टोरिया ने अपने एक वीडियो में बताया कि उन्हें कई लोगों ने मना किया था कि भारत मत जाना। विक्टोरिया ने कहा, "मैं न सिर्फ यहां आई बल्कि मुझे प्यार हुआ, मैंने शादी की और यहां बिजनेस भी सेटअप कर लिया। अब मैं अपने इस खूबसूरत सफर पर ब्लॉग भी बना रही हूं।"

    यह भी पढ़ें- शादीशुदा कर्मचारी पर आया कंपनी की मालकिन का दिल, तलाक के लिए दिए करोड़ों रुपये; कोर्ट पहुंचा मामला