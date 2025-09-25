Ujjain में 'आई लव मोहम्मद' के जवाब में लगे 'I Love Mahakal' के बैनर, श्रद्धालुओं ने लगाए महाकाल के जयकारे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गत दिनों उज्जैन में कुछ लोगों ने ईदगाह पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया था। मामला तूल न पकड़े, इसलिए एसपी प्रदीप शर्मा ने कुछ ही देर में पोस्टर हटवा दिया।

इधर बुधवार रात उज्जैन के एक गरबा कार्यक्रम में आई लव महाकाल के बैनर लगाकर जयकारे लगाए। उल्लेखनीय है कि उप्र में कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाकर प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन कई स्थानों पर हुआ था।