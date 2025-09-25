Ujjain में 'आई लव मोहम्मद' के जवाब में लगे 'I Love Mahakal' के बैनर, श्रद्धालुओं ने लगाए महाकाल के जयकारे
उज्जैन में पहले आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगने पर विवाद हुआ था जिसे पुलिस ने तुरंत हटा दिया। इसके बाद एक गरबा कार्यक्रम में आई लव महाकाल के बैनर लगाए गए और जय महाकाल के नारे लगे। श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हुए पोस्टर लहराए। आयोजकों ने भी महाकाल के प्रति अपनी श्रद्धा जताई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गत दिनों उज्जैन में कुछ लोगों ने ईदगाह पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया था। मामला तूल न पकड़े, इसलिए एसपी प्रदीप शर्मा ने कुछ ही देर में पोस्टर हटवा दिया।
इधर बुधवार रात उज्जैन के एक गरबा कार्यक्रम में आई लव महाकाल के बैनर लगाकर जयकारे लगाए। उल्लेखनीय है कि उप्र में कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाकर प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन कई स्थानों पर हुआ था।
श्रद्धालुओं ने आई लव महाकाल लिखा पोस्टर लहराया
उज्जैन के ईदगाह पर भी इस तरह का पोस्टर लगाया गया था। इसके विरोध में कालिदास अकादमी में चल रहे गरबे में श्रद्धालुओं ने आई लव महाकाल लिखा पोस्टर लहराया और जय महाकाल के जयकारे लगाए। आयोजकों और श्रद्धालुओं ने कहा कि हम बाबा महाकाल से प्यार करते हैं, इसलिए पोस्टर लगाए हैं।
