    'शिवसेना आज भी हमारे पास, बीजेपी Amoeba की तरह', दशहरा रैली में अटैक मोड में उद्धव ठाकरे

    By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar Tiwari
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:39 PM (IST)

    मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के दौरान उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने किसानों की कर्जमाफी के मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि सरकार महाराष्ट्र के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। ठाकरे ने मराठी भाषा और संस्कृति की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि मुंबई को किसी बाहरी तत्व के हवाले नहीं होने देंगे।

    'शिवसेना आज भी हमारे पास। (उद्धव ठाकरे की फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के दौरान उद्धव ठाकरे ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने किसानों के कर्जमाफी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो लोग सत्ता में हैं, वे महाराष्ट्र के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। मराठी भाषा, संस्कृति और मुंबई को किसी बाहरी तत्व के हवाले नहीं होने देंगे।

    दरअसल, मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना (UBT) अपनी पारंपरिक दशहरा रैली आयोजित की। इस दौरान उन्होंने किसानों और आम लोगों की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा अमीबा जैसी हो गई है, शरीर में प्रवेश करने पर पेट में दर्द होता है और समाज में प्रवेश करने पर शांति भंग होती है।

    सरकार को घेरा

    शिवाजी पार्क से उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी कर रही है, वह महाराष्ट्र और मराठी लोगों के हित के खिलाफ है। उन्होंने ने कहा कि हम जब मुख्यमंत्री थे, तब किसानों के कर्ज माफ किए थे, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार किसानों के लिए आवश्यक मदद नहीं दे रही।

    मराठी संस्कृति की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी

    उद्धव ठाकरे ने 2017 के लोन माफी के मामलों का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि जब ये काम वह कर सकते थे तो अब क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने महाराष्ट्र और मराठी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि मराठी भाषा और संस्कृति की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि मराठी लोगों और मुंबई को किसी बाहरी तत्व के हवाले नहीं किया जाएगा। वहीं, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा वह सत्ता में रहते हुए केवल राजनीतिक लाभ के लिए जनता को बांट रही है और राज्य की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है।

    असली शिवसेना हमारे पास

    उद्धव ने कहा कि असली शिवसेना आज भी हमारे पास है। उन्होंने लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर कहा कि सोनम एक देशभक्त हैं, जिन्होंने लेह-लद्दाख के सुदूर इलाकों में जी-जान से काम किया, भारतीय सेना के लिए सौर ऊर्जा तकनीक का आविष्कार किया, पानी की कमी को दूर करने के लिए काम किया, उनके अधिकारों के लिए आंदोलन किया, वे लड़ रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें जेल में डाल दिया। उद्धव ने आगे कहा कि जब तक सोनम वांगचुक प्रधानमंत्री के बारे में अच्छी बातें नहीं कह रहे थे, तब तक पीएम को कोई आपत्ति नहीं थी।

    जीएसटी को लेकर कही ये बात

    बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप जीएसटी के खत्म होने का जश्न मना रहे हैं, क्या इसकी शुरुआत नेहरू ने की थी? इसकी शुरुआत किसने की थी? उन्होंने कहा कि मुझे एक फिल्म का दृश्य याद है जहां कीमतें तीन गुनी कर दी जाती हैं, फिर बाद में कम कर दी जाती हैं। वर्तमान में भी ऐसा ही किया जा रहा है।

    (समाचार एजेंसी ANI के इनुपट के साथ)