कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच आर्थिक वर्चस्व की लड़ाई, खड़गे ने बताया 2035 तक कितनी होगी बेंगलुरू की GDP

कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश पर हमला बोलते हुए बेंगलुरु की आर्थिक शक्ति पर जोर दिया। लोकेश ने बेंगलुरु के करीब अनंतपुर को कंपनियों के लिए एक विकल्प बताया था जिसके जवाब में खड़गे ने बेंगलुरु की जीडीपी वृद्धि और प्रॉपर्टी बाजार में विस्तार की बात कही।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश पर तीखा हमला बोला। प्रियांग ने लोकेश के प्रयासों की तुलना को कमजोर बताते हुए बेंगलुरु के आर्थिक वर्चस्व पर जोर दिया। खड़गे ने आंध्र प्रदेश द्वारा निवेश आकर्षित किए जाने के प्रयासों की तुलना कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र से की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने एक्स पर किए एक पोस्ट में कहा कि उत्तर दिशा अच्छी लगती है। थोड़ा और उत्तर में अनंतपुर है... जहां हम एक विश्वस्तरीय एयरोस्पेस और रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे हैं! इस दौरान उन्होंने कहा, अनंतपुर बेंगलुरु के करीब है और इसे शहर की भीड़भाड़ से तंग आ चुकी कंपनियों के लिए एक विकल्प के रूप में पेश किया।

बेंगलुरु की जीडीपी 8.5 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान इसके जवाब में कर्नाटक के मंत्री प्रियांग खड़गे ने कहा कि बेंगलुरु की जीडीपी 2035 तक 8.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है और शहर का प्रॉपर्टी बाजार 2025 में 5 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। खड़गे ने तीखी टिप्पपणी करते हुए लोकेश से पूछा- वह जीव जो किसी अन्य प्रजाति के जीव में या उस पर रहता है और दूसरे की कीमत पर पोषक तत्व प्राप्त करके लाभ उठाता है, उसे क्या कहते हैं?

इसमें कुछ भी गलत नहीं है... गौरतलब है कि दक्षिण भारत में औद्योगिक निवेश और आर्थिक प्रतिष्ठा के लिए चल रही लड़ाई में दोनों राज्यों के मंत्रियों के बीच यह सबसे उग्र व्यक्तिगत बातचीत है। प्रियांग खड़गे ने लोकेश पर तीखा हमला करते हुए कहा, "कमजोर पारिस्थितिकी तंत्रों का मजबूत पारिस्थितिकी तंत्रों से पोषण प्राप्त करना स्वाभाविक है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जब यह हताशापूर्ण सफाई में बदल जाता है, तो यह मजबूती से ज्यादा कमजोरी दर्शाता है।

प्रियांक खड़गे ने X पर दी पूरी जानकारी प्रियांक खड़गे ने अपने एक्स पर किए पोस्ट में किया, जिसमें बेहद आक्रामक तरीके से आकड़ों को प्रस्तुत करते हुए लिखा कि 2035 तक बेंगलुरु की जीडीपी में 8.5% की उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान है, जो इसे दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहर के रूप में स्थापित करेगा। 2025 में बेंगलुरु का प्रॉपर्टी बाज़ार 5% बढ़ेगा। सैविल्स ग्रोथ हब्स इंडेक्स के अनुसार, हम 2033 तक शहरीकरण, आर्थिक विकास और नवाचार के मामले में अपने वैश्विक समकक्षों से आगे निकल जाएंगे।