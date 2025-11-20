Udaipur News: पत्नी के सुसाइड के बाद पति ने उठाया खौफनाक कदम, पहले बेटे को मारा फिर खुद फंदे पर झूला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। क्षेत्र के मसारो की ओवरी गांव में पत्नी के सुसाइड के बाद पति ने अपने 7 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी और फिर खुद भी फंदे से झूलकर जान दे दी।

पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें पति ने लिखा है कि उसके घरवालों की कोई गलती नहीं है और उसके माता-पिता को परेशान न किया जाए। घटना बुधवार शाम की है पर खुलासा देर रात माता-पिता के लौटने पर हुआ।

पेट्रोलपंप पर काम करता था मृतक डीएसपी राजीव राहर के अनुसार मृतक जगदीश (30) पेट्रोल पंप पर काम करता था, जबकि उसकी पत्नी शारदा (27) कुछ समय से एक निजी क्लिनिक में कार्यरत थी। घटना के समय जगदीश के माता-पिता कानूवाडा करियावर गांव गए हुए थे। बुधवार रात जब वे घर लौटे तो गेट अंदर से बंद मिला और बाहर जगदीश की बाइक खड़ी थी। आसपास के लोगों को बुलाकर गेट तुड़वाया गया। अंदर प्रवेश करते ही बहू शारदा और पोते हिमांशु उर्फ हेमू (7) का शव दिखाई दिया, जबकि दूसरे कमरे में जगदीश फंदे से लटका मिला।

शुरुआती जांच में सामने आई ये वजह प्राथमिक जांच में सामने आया है कि घर लौटते ही जगदीश ने पत्नी को फंदे पर लटका देखा। उसने उसे नीचे उतारा और फर्श पर लिटा दिया। इसके बाद वह बेटे को दूसरे कमरे में ले गया, जहां उसे फंदे से लटका दिया। बेटे की मौत होने के बाद उसने भी खुदकुशी कर ली।