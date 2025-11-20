Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Udaipur News: पत्नी के सुसाइड के बाद पति ने उठाया खौफनाक कदम, पहले बेटे को मारा फिर खुद फंदे पर झूला

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 03:21 PM (IST)

    राजस्थान के उदयपुर में एक दुखद घटना में, एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की आत्महत्या के बाद अपने बेटे की हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी लगा ली। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपने परिवार को निर्दोष बताया है। मृतक पेट्रोल पंप पर काम करता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पत्नी के सुसाइड के बाद पति ने बेटे को मारा। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। क्षेत्र के मसारो की ओवरी गांव में पत्नी के सुसाइड के बाद पति ने अपने 7 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी और फिर खुद भी फंदे से झूलकर जान दे दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें पति ने लिखा है कि उसके घरवालों की कोई गलती नहीं है और उसके माता-पिता को परेशान न किया जाए। घटना बुधवार शाम की है पर खुलासा देर रात माता-पिता के लौटने पर हुआ।

    पेट्रोलपंप पर काम करता था मृतक

    डीएसपी राजीव राहर के अनुसार मृतक जगदीश (30) पेट्रोल पंप पर काम करता था, जबकि उसकी पत्नी शारदा (27) कुछ समय से एक निजी क्लिनिक में कार्यरत थी। घटना के समय जगदीश के माता-पिता कानूवाडा करियावर गांव गए हुए थे। बुधवार रात जब वे घर लौटे तो गेट अंदर से बंद मिला और बाहर जगदीश की बाइक खड़ी थी। आसपास के लोगों को बुलाकर गेट तुड़वाया गया। अंदर प्रवेश करते ही बहू शारदा और पोते हिमांशु उर्फ हेमू (7) का शव दिखाई दिया, जबकि दूसरे कमरे में जगदीश फंदे से लटका मिला।

    शुरुआती जांच में सामने आई ये वजह

    प्राथमिक जांच में सामने आया है कि घर लौटते ही जगदीश ने पत्नी को फंदे पर लटका देखा। उसने उसे नीचे उतारा और फर्श पर लिटा दिया। इसके बाद वह बेटे को दूसरे कमरे में ले गया, जहां उसे फंदे से लटका दिया। बेटे की मौत होने के बाद उसने भी खुदकुशी कर ली।

    तीनों शवों को ऋषभदेव हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। शारदा के पीहर पक्ष के पहुंचने के बाद गुरुवार सुबह जगदीश के छोटे भाई सुनील कुमार ने थाने में रिपोर्ट दी है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। 

    यह भी पढ़ें: राजस्थान के मंत्री सुरेश रावत के बंगले में घुसा तेंदुआ, जयपुर के VIP इलाके में हड़कंप 