राजस्थान के मंत्री सुरेश रावत के बंगले में घुसा तेंदुआ, जयपुर के VIP इलाके में हड़कंप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जयपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब राजस्थान सरकार के मंत्री सुरेश रावत के सरकारी बंगले में तेंदुआ घुस गया। खुंखार तेंदुए को देखकर बंगले पर मौजूद कर्मचारी सन्न रह गए और तुरंत वन विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम सर्च अभियान चला रही है।

अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को जयपुर के हाई-सिक्योरिटी सिविल लाइंस इलाके में एक तेंदुआ देखा गया, जो एक स्कूल और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत के सरकारी बंगले में घूम रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी सिविल लाइंस जोन में राजभवन, मुख्यमंत्री का घर और बड़े मंत्रियों और अधिकारियों के सरकारी क्वार्टर भी हैं। वहीं, सुरेश सिंह का बंगला कांग्रेस के सीनियर नेता सचिन पायलट के घर के सामने है। वन विभाग की टीमों ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है।