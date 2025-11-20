राजस्थान के मंत्री सुरेश रावत के बंगले में घुसा तेंदुआ, जयपुर के VIP इलाके में हड़कंप
जयपुर में राजस्थान सरकार के मंत्री सुरेश रावत के बंगले में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चला रही है। हाई-सिक्योरिटी सिविल लाइंस इलाके में तेंदुए के घूमने से लोगों में दहशत है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जयपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब राजस्थान सरकार के मंत्री सुरेश रावत के सरकारी बंगले में तेंदुआ घुस गया। खुंखार तेंदुए को देखकर बंगले पर मौजूद कर्मचारी सन्न रह गए और तुरंत वन विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम सर्च अभियान चला रही है।
अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को जयपुर के हाई-सिक्योरिटी सिविल लाइंस इलाके में एक तेंदुआ देखा गया, जो एक स्कूल और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत के सरकारी बंगले में घूम रहा था।
रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
सिविल लाइंस जोन में राजभवन, मुख्यमंत्री का घर और बड़े मंत्रियों और अधिकारियों के सरकारी क्वार्टर भी हैं। वहीं, सुरेश सिंह का बंगला कांग्रेस के सीनियर नेता सचिन पायलट के घर के सामने है। वन विभाग की टीमों ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है।
लोगों से घर के अंदर रहने की अपील
रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि टीमें मंत्री के बंगले और आस-पास के घरों की तलाशी ले रही हैं। तेंदुए को बेहोश करने और उसे सुरक्षित पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि इलाके को घेरने के लिए और टीमें तैनात की गई हैं, और लोगों को सलाह दी गई है कि जब तक जानवर का पता नहीं चल जाता, वे घर के अंदर ही रहें। वीवीआईपी इलाके में तेंदुआ घुसने की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया।
