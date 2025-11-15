Language
    उदयपुर में भू-अभिलेख निरीक्षक सात लाख रुपये घूस लेते गिरफ्तार, ACB ने जाल बिछाकर किया ट्रैप

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 11:41 AM (IST)

    राजस्थान के राजसमंद में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भू-अभिलेख निरीक्षक कमलेश चन्द्र खटीक को 7 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। निरीक्षक पर भूमि की पैमाइश और नक़्शे के शुद्धिकरण के लिए 10 लाख रुपये मांगने का आरोप है। 

    उदयपुर में भू-अभिलेख निरीक्षक सात लाख रुपये घूस लेते गिरफ्तार (सांकेतिक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti-Corruption Bureau) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजसमंद जिले में भू-अभिलेख निरीक्षक को 7 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह एसीबी द्वारा अब तक की सबसे बड़ी नकद रिश्वत बरामदगी में से एक है।

    आरोपी की पहचान कमलेश चन्द्र खटीक के रूप में हुई है, जो भू-अभिलेख निरीक्षक (वृत भाणा, तहसील कुंवारिया) के पद पर कार्यरत था।

    दरअसल, शिकायतकर्ता ने एसीबी चौकी राजसमंद में शिकायत दी थी कि निरीक्षक कमलेश चन्द्र भू-प्रबंधन विभाग के अंतर्गत चल रहे पैमाइश कार्य में उसकी भूमि का मौके पर सही पैमाइश करने और नक्शा शुद्धिकरण की एवज में 10 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत की सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई शुरू की।

    रंगे हाथ पकड़ाया निरीक्षक

    बुधवार को एसीबी टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और आरोपी को 7 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। इनमें 70,000 रुपये वास्तविक करेंसी (500-500 रुपये के 140 नोट) तथा 6,30,000 रुपये डमी नोट (500-500 रुपये के 1260 नोट) शामिल थे। रिश्वत लेते ही निरीक्षक को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया।

    एसीबी महानिदेशक गोविन्द गुप्ता के अनुसार, प्रारंभिक पूछताछ जारी है और आरोपी के अन्य ठिकानों पर भी छापे की कार्रवाई की संभावना है। जांच टीम को इस मामले में और बड़े खुलासों की उम्मीद है।

