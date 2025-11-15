उदयपुर में भू-अभिलेख निरीक्षक सात लाख रुपये घूस लेते गिरफ्तार, ACB ने जाल बिछाकर किया ट्रैप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti-Corruption Bureau) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजसमंद जिले में भू-अभिलेख निरीक्षक को 7 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह एसीबी द्वारा अब तक की सबसे बड़ी नकद रिश्वत बरामदगी में से एक है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपी की पहचान कमलेश चन्द्र खटीक के रूप में हुई है, जो भू-अभिलेख निरीक्षक (वृत भाणा, तहसील कुंवारिया) के पद पर कार्यरत था। दरअसल, शिकायतकर्ता ने एसीबी चौकी राजसमंद में शिकायत दी थी कि निरीक्षक कमलेश चन्द्र भू-प्रबंधन विभाग के अंतर्गत चल रहे पैमाइश कार्य में उसकी भूमि का मौके पर सही पैमाइश करने और नक्शा शुद्धिकरण की एवज में 10 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत की सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई शुरू की।