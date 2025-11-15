Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर में डयूटी पर तैनात BDO को थप्पड़ मारना पड़ा भारी, DSP सुनील जसरोटिया निलंबित

    By Surinder Raina Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 09:19 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में नगरोटा के बीडीओ को थप्पड़ मारने के मामले में गांधी नगर के तत्कालीन एसडीपीओ सुनील सिंह जसरोटिया को निलंबित कर दिया गया है। गृह विभाग ने यह कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज सामने आने और जांच के बाद की है। जसरोटिया पर आरोप है कि उन्होंने बीडीओ अजहर खान को सड़क पर पीटा था, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने भी कार्रवाई की मांग की थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जम्मू-कश्मीर में बीडीओ को थप्पड़ मारने के मामले में डीएसपी सुनील जसरोटिया निलंबित कर दिए गए हैं। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, जम्मू। नगरोटा विधानसभा उप-चुनाव की डयूटी पर तैनात बीडीओ नगरोटा अजहर खान को बीच सड़क पर थप्पड़ मारने के बाद सूर्खियों में आए गांधी नगर के तत्कालीन एसडीपीओ सुनील सिंह जसरोटिया को निलंबित कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर गृह विभाग ने जसरोटिया के निलंबन के आदेश जारी करते हुए उन्हें पुलिस मुख्यालय में अटैच किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, इस थप्पड़ कांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद ही दस नवंबर को जसरोटिया को गांधी नगर के एसडीपीओ के पद से हटाकर पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया गया था और इस पूरे मामले की जांच गृह विभाग ने शुरु कर दी थी। वहीं, जांच के बाद गृह विभाग ने एक कदम और आगे जाते हुए एसडीपीओ जसरोटिया को निलंबित किए जाने के आदेश जारी कर दिए।

    जसरोटिया पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव डयूटी पर तैनात बीडीओ नगरोटा अजहर खान काे गांधी नगर पुलिस लाइन के पास उस समय बीच सड़क पर पीटना शुरू कर दिया, जब बीडीओ का वहां किसी मिनीबस चालक के साथ विवाद हो गया था।अजहर खान नगरोटा विधानसभा में हो रहे उप-चुनाव में बतौर ट्रांसपोर्ट इंचार्ज नियुक्त किए गए थे और वह अपनी उसी डयूटी के चलते गांधी नगर आए थे।

    सीसीटीवी फुटेज में भी बीडीओ को थप्पड़ मारते हुए उनका सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया तो उन्हें गांधी नगर के एसडीपीओ के पद से हटाते हुए पुलिस मुख्यालय में रिपाेर्ट के निर्देश दिए गए थे। जसरोटिया की जगह एसडीपीओ बसोहली डीएसपी कुलजीत सिंह को गांधी नगर का नया एसडीपीओ नियुक्त किया गया था।

    उधर एक जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के साथ इस तरह से कथित मारपीट का संज्ञान लेते हुए जेकेएएस अधिकारियाें ने भी सरकार को जसरोटिया के खिलाफ कार्रवाई न करने पर सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दे दी थी।

    वहीं, नगरोटा उप-चुनाव के रिटर्निंग आफिसर ने भी जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव आयुक्त से एसडीपीओ जसरोटिया के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की भी मांग की गई थी। इस मामले में बीडीओ के साथ अन्य विलेज लेवल वर्कर अब्बास के साथ भी एसडीपीओ और उनकी टीम पर मारपीट का आरोप लगाया गया था।