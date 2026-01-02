खाप पंचायत ने परिवार को गांव से निकाला, मदद करने पर 11,000 का जुर्माना; क्या है पूरा मामला?

जागरण संवाददाता, उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले में ओगणा पंचायत समिति के वीरपुरा गांव में एक परिवार को खाप पंचायत के फैसले के तहत गांव से बेदखल किए जाने का मामला सामने आया है।

पंचायत ने परिवार के किसी सदस्य द्वारा उनसे बातचीत करने या उनके किराना स्टोर से सामान लेने पर 5,100 रुपए और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग करने पर 11,000 रुपए जुर्माना तय किया।

पीड़ित रतनलाल पटेल ने कलेक्टर और एसपी को सुनाई पीड़ा में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रतनलाल का कहना है कि वे दिनेश जैन के अधीन बाउंड्रीवॉल का काम कर रहे थे, जिसे लेकर कुछ ग्रामीणों ने अवैध कब्जे का आरोप लगाकर विरोध किया।