तमिलनाडु के शिवगंगा में टूरिस्ट बसों की टक्कर, 10 की मौत और 20 घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में दो टूरिस्ट बसें आपस में टकरा गई हैं। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि रविवार को तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में दो सरकारी बसों की आमने-सामने टक्कर में कम से कम दस लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना पिल्लैयारपट्टी से लगभग पांच किलोमीटर दूर तिरुपत्तूर इलाके में हुई।

पुलिस ने क्या बताया? मौके पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि "कम से कम 10 लोग मारे गए और 20 यात्री घायल हो गए" और बताया कि आम लोगों और साथ में सफर करने वालों की मदद से कई लोगों को बाहर निकाला गया।