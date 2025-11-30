तमिलनाडु के शिवगंगा में टूरिस्ट बसों की टक्कर, 10 की मौत और 20 घायल
तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में दो टूरिस्ट बसों की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। यह घटना शिवगंगा जिले में हुई है, जिससे इलाके में शोक की लहर है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में दो टूरिस्ट बसें आपस में टकरा गई हैं। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हो गए।
पुलिस ने बताया कि रविवार को तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में दो सरकारी बसों की आमने-सामने टक्कर में कम से कम दस लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना पिल्लैयारपट्टी से लगभग पांच किलोमीटर दूर तिरुपत्तूर इलाके में हुई।
पुलिस ने क्या बताया?
मौके पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि "कम से कम 10 लोग मारे गए और 20 यात्री घायल हो गए" और बताया कि आम लोगों और साथ में सफर करने वालों की मदद से कई लोगों को बाहर निकाला गया।
आपस में टकराने वाली बसों में से एक बस तिरुपुर से कराईकुडी जा रही थी, जबकि दूसरी बस कराईकुडी से डिंडीगुल जिले की ओर जा रही थी।
दुर्घटना की दर्दनाक तस्वीरें
दुर्घटनास्थल की तस्वीरों में एक बस का ड्राइवर साइड का हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हुआ दिख रहा है।दुर्घटना वाली जगह के वीडियो में जमीन पर एक लाइन में लाशें पड़ी दिख रही थीं। एक महिला बस के आगे से कूदती हुई दिखी, जिसका विंडशील्ड उड़ गया था। एक महिला जमीन पर बैठी थी और उसके माथे से खून टपक रहा था।
