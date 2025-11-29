दलित रसोइए को खाना बनाने से रोकने वालों को कोर्ट ने सिखाया सबक, तमिलनाडु में 6 लोगों को 2 साल की सजा

पीटीआई, तिरुपुर। तमिलनाडु की एक अदालत ने दलित समुदाय की एक महिला को सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए खाना बनाने से रोकने के मामले में छह लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी को दो साल कैद की सजा सुनाई है। यह मामला 2018 का है।

अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत इस मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने पी पलानीसामी गौंडर, एन शक्तिवेल, आर षणमुगम, सी वेलिंगिरी, ए दुरैसामी और वी सीता लक्ष्मी को जातिगत भेदभाव और अन्य अपराधों के लिए सजा सुनाई।