मजदूरों को बंधक बनाया, न खाना दिया और न सैलरी... ठाणे में दो फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ मानव तस्करी का मामला दर्ज
महाराष्ट्र के ठाणे में दो फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ मानव तस्करी का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने मजदूरों को बंधक बनाकर उनसे 15-16 घंटे क ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के ठाणे में खाद्य सामग्री बनाने वाली इकाइयों के दो मालिकों के खिलाफ मजदूरों को बंधक बनाने, उनसे हर दिन घंटों अतिरिक्त काम कराने और पर्याप्त भोजन एवं वेतन न देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
एक अधिकारी ने बताया कि अंबरनाथ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 143 (तीन) (मानव तस्करी), 127(चार) (गलत तरीके से कैद करना), 115(दो) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और अन्य संबंधित प्रविधानों के साथ ही बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के प्रविधानों के तहत शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की।
यूपी के मजदूर ने दर्ज कराई शिकायत
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले 40 वर्षीय एक मजदूर ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपित निक्की उर्फ कृष्ण कुमार अग्रहरि और नितिन तिवारी शहर के लादी नाका और भेंडीपाडा इलाकों में खाद्य इकाइयां संचालित करते हैं।
बकाया मांगने पर दी धमकी
आरोपितों ने शिकायतकर्ता और 10 अन्य मजदूरों को रोजाना 15 से 16 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया। उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं दिया गया और बीमार होने पर भी काम करने के लिए मजबूर किया गया। अधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता का आरोप है कि अपना बकाया मांगने पर उन्हें धमकाया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है।
