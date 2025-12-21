Language
    म्यांमार के कुख्यात केके पार्क में साइबर गुलामी से सात भारतीय मुक्त, महाराष्ट्र पुलिस की जांच से टूटा ठगी का नेटवर्क

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 12:22 AM (IST)

    म्यांमार के कुख्यात केके पार्क में साइबर गुलामी से सात भारतीय मुक्त (सांकेतिक तस्वीर)

    पीटीआई, ठाणे। म्यांमार के कुख्यात साइबर स्कैम सेंटर केके पार्क में साइबर गुलामी के हालात में रखे गए सात भारतीय युवकों को महाराष्ट्र पुलिस की जांच के बाद सुरक्षित भारत वापस लाया गया है। इन युवकों से धमकी और हिंसा के साए में अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन ठगी कराई जा रही थी।

    मीरा भायंदर वसई विरार (एमबीवीवी) पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच तब शुरू हुई, जब मीरा रोड के दो युवक किसी तरह भारत लौटे और शिकायत दर्ज कराई। जुलाई से सितंबर 2025 के बीच बैंकॉक में नौकरी का झांसा देकर उन्हें म्यांमार ले जाया गया था, जहां उन्हें बंधक बनाकर रखा गया।

    पुलिस के अनुसार, पीड़ितों को 'यूयू8' नाम की कंपनी में सौंपकर शारीरिक हिंसा की धमकी दी गई और विदेशी नागरिकों से साइबर ठगी के लिए मजबूर किया गया। जब उन्होंने इनकार किया, तो सिंडिकेट ने उनकी रिहाई के बदले प्रति व्यक्ति छह लाख रुपये की फिरौती मांगी, जो भारत के विभिन्न बैंक खातों के जरिए जमा कराई गई।