करूर भगदड़ मामले में एक्टर विजय की पार्टी का ये नेता गिरफ्तार, पुलिस ने FIR में क्या-क्या लिखा?
एक पुलिस अधिकारी की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार अभिनेता से नेता बने विजय को जानबूझकर किए गए ऐसे कृत्यों के लिए नामजद किया गया है जिनकी वजह से कथित तौर पर अराजकता के दौरान एक ही समय में 11 लोगों की मौत हो गई। मामले में टीवीके नेता की गिरफ्तारी भी हुई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत के 48 घंटे बाद पुलिस ने टीवीके करूर पश्चिम जिला सचिव मथियाझागन को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
पुलिस ने पहले उन पर हत्या के प्रयास, गैर इरादतन हत्या और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था। टीवीके के महासचिव बुस्सी आनंद और संयुक्त महासचिव निर्मल शेखर के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं।
क्या लगा है आरोप?
एक पुलिस अधिकारी की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, विजय को जानबूझकर किए गए ऐसे कृत्यों के लिए नामजद किया गया है, जिनकी वजह से कथित तौर पर अराजकता के दौरान एक ही समय में 11 लोगों की मौत हो गई।
शिकायत में दावा किया गया है कि विजय ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए जिले में पहुंचने के बाद रैली में अपनी उपस्थिति में जानबूझकर लगभग चार घंटे की देरी की, जिससे भारी भीड़ में बेचैनी और अनियंत्रण पैदा हुआ।
एफआईआर में आगे कहा गया है कि विजय ने बिना अनुमति के रोड शो किया, अधिकारियों की ओर से निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया और पार्टी कार्यकर्ताओं में "अनावश्यक अपेक्षाएं" पैदा कीं। पुलिस ने टीवीके के अन्य वरिष्ठ नेताओं पर भी बार-बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है।
क्या है मामला?
भगदड़ शनिवार को उस समय मची जब 25,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ कार्यक्रम स्थल पर जमा हो गई। हजारों लोग चिलचिलाती धूप में बिना पर्याप्त भोजन या पानी के घंटों इंतजार कर रहे थे, जिससे कई लोग कमजोर पड़ गए। जैसे ही भीड़ आगे बढ़ी, कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ दिए और टिन शेड और पेड़ों पर चढ़ गए, जिससे वे गिर गए। इसके बाद दर्जनों लोग नीचे गिर गए और दहशत फैल गई।
