करूर भगदड़ मामले में एक्टर विजय की पार्टी का ये नेता गिरफ्तार, पुलिस ने FIR में क्या-क्या लिखा?

एक पुलिस अधिकारी की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार अभिनेता से नेता बने विजय को जानबूझकर किए गए ऐसे कृत्यों के लिए नामजद किया गया है जिनकी वजह से कथित तौर पर अराजकता के दौरान एक ही समय में 11 लोगों की मौत हो गई। मामले में टीवीके नेता की गिरफ्तारी भी हुई है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत के 48 घंटे बाद पुलिस ने टीवीके करूर पश्चिम जिला सचिव मथियाझागन को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने पहले उन पर हत्या के प्रयास, गैर इरादतन हत्या और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था। टीवीके के महासचिव बुस्सी आनंद और संयुक्त महासचिव निर्मल शेखर के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं।

क्या लगा है आरोप? एक पुलिस अधिकारी की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, विजय को जानबूझकर किए गए ऐसे कृत्यों के लिए नामजद किया गया है, जिनकी वजह से कथित तौर पर अराजकता के दौरान एक ही समय में 11 लोगों की मौत हो गई।

शिकायत में दावा किया गया है कि विजय ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए जिले में पहुंचने के बाद रैली में अपनी उपस्थिति में जानबूझकर लगभग चार घंटे की देरी की, जिससे भारी भीड़ में बेचैनी और अनियंत्रण पैदा हुआ।

एफआईआर में आगे कहा गया है कि विजय ने बिना अनुमति के रोड शो किया, अधिकारियों की ओर से निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया और पार्टी कार्यकर्ताओं में "अनावश्यक अपेक्षाएं" पैदा कीं। पुलिस ने टीवीके के अन्य वरिष्ठ नेताओं पर भी बार-बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है।