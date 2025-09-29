Tamilnadu Stampede: करूर का दौरा करेगी NDA की 8 सदस्यीय टीम, हेमा मालिनी को मिली बड़ी जिम्मेदारी

तमिलनाडु के करूर में TVK रैली में भगदड़ से 41 लोगों की मौत हो गई। NDA ने एक 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजा है जो हादसे की वजहों की जांच करेगा और पीड़ित परिवारों से मिलेगा। जेपी नड्डा ने समिति बनाई है जिसमें अनुराग ठाकुर तेजस्वी सूर्या हेमा मालिनी समेत कई नेता शामिल हैं। टीम घटनास्थल का दौरा कर रिपोर्ट पेश करेगी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के करूर में TVK की रैली के दौरान हुई भगदड़ में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दर्दनाक हादसे के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने एक 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है। यह टीम हादसे की वजहों की जांच करेगी और पीड़ित परिवारों से भी मिलेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस समिति का गठन किया है। इस टीम में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, तेजस्वी सूर्या, बृजलाल, अपराजिता सरंगी, रेखा शर्मा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और TDP के के. पुट्टा महेश कुमार शामिल हैं। इस समिति की संयोजक भाजपा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी होंगी।

An eight-member NDA-BJP leaders' delegation will visit Tamil Nadu's Karur to investigate the circumstances that led to the stampede, meet with affected families, and submit a report. pic.twitter.com/TY5vKfAnuB — ANI (@ANI) September 29, 2025 कहां-कहां जाएगी NDA की टीम? भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बयान के अनुसार, यह टीम घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का आकलन करेगी और एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी।

इससे पहले केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन और तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन के साथ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार हर संभव मदद उपलब्ध कराएगी। सीतारमण ने करूर के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का भी दौरा किया और घायलों का हालचाल जाना।

स्टालिन का संदेश तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस घटना को बहुत बड़ी त्रासदी बताया। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली उन्होंने तुरंत जिला प्रशासन को सक्रिय कर सभी जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए।