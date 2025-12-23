संदेखाली मामले में आया नया मोड़, गवाह को टक्कर मारने वाला ट्रक चालक गिरफ्तार

Language
    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    संदेशखाली मामले में नया मोड़ आया है। शाहजहां शेख के खिलाफ गवाही देने जा रहे भोला घोष की कार को टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित ट्रक चाल ...और पढ़ें

    संदेशखाली मामले का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के बहुचर्चित संदेशखाली मामले में नया मोड़ आया है। तृणमूल से निलंबित संदेखाली के नेता शाहजहां शेख के खिलाफ गवाही देने जा रहे भोला घोष की कार को टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित ट्रक चालक अलीम मोल्ला को गिरफ्तार कर लिया है।

    पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला राजफाश हुआ है कि अलीम ने कथित तौर पर लाखों रुपये की सुपारी लेकर इस वारदात को अंजाम दिया था। घटना बीते 10 दिसंबर की सुबह करीब साढ़े नौ बजे की है, जब संदेशखाली के नयाजात थाना अंतर्गत बासंती रोड पर एक अनियंत्रित 16 चक्के वाले ट्रक ने भोला घोष की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी थी। इस भीषण हादसे में कार चालक और भोला घोष के बेटे की दर्दनाक मौत हो गई थी।

    साजिश रचने का लगा आरोप

    भोला घोष का सीधा आरोप है कि चूंकि वह शाहजहां शेख के खिलाफ एक महत्वपूर्ण गवाह हैं, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने के लिए यह सुनियोजित साजिश रची गई थी। पुलिस ने गुत्थी सुलझाने के लिए सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय इनपुट का सहारा लिया।

    चार लोग पहले ही हो चुके गिरफ्तार

    जांच के दौरान पहले चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से तीन के नाम प्राथमिकी में दर्ज नहीं थे। एफआईआर में नामजद नजरूल मोल्ला को भी पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिस पर आरोप है कि उसने टक्कर मारने के बाद अलीम को मोटरसाइकिल पर बैठाकर भगाने में मदद की थी। पुलिस ने रविवार देर रात दक्षिण 24 परगना से मुख्य आरोपित अलीम को दबोच लिया। पुलिस की इस कार्रवाई पर गवाह भोला घोष ने संतोष जताया है।

