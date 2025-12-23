संदेखाली मामले में आया नया मोड़, गवाह को टक्कर मारने वाला ट्रक चालक गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के बहुचर्चित संदेशखाली मामले में नया मोड़ आया है। तृणमूल से निलंबित संदेखाली के नेता शाहजहां शेख के खिलाफ गवाही देने जा रहे भोला घोष की कार को टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित ट्रक चालक अलीम मोल्ला को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला राजफाश हुआ है कि अलीम ने कथित तौर पर लाखों रुपये की सुपारी लेकर इस वारदात को अंजाम दिया था। घटना बीते 10 दिसंबर की सुबह करीब साढ़े नौ बजे की है, जब संदेशखाली के नयाजात थाना अंतर्गत बासंती रोड पर एक अनियंत्रित 16 चक्के वाले ट्रक ने भोला घोष की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी थी। इस भीषण हादसे में कार चालक और भोला घोष के बेटे की दर्दनाक मौत हो गई थी।

साजिश रचने का लगा आरोप भोला घोष का सीधा आरोप है कि चूंकि वह शाहजहां शेख के खिलाफ एक महत्वपूर्ण गवाह हैं, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने के लिए यह सुनियोजित साजिश रची गई थी। पुलिस ने गुत्थी सुलझाने के लिए सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय इनपुट का सहारा लिया।