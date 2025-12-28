त्रिपुरा: अफेयर के आरोप में महिला को घर से घसीटकर पीटा, जूतों की माला पहनाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। त्रिपुरा के धलाई जिले में एक महिला को उसके कथित विवाहेत्तर संबंध के लिए ग्रामीणों के एक समूह ने जमकर पीटा और जूतों की माला पहनने को विवश किया।

पुलिस ने रविवार को बताया कि दो बेटों की मां को शनिवार सुबह कमलपुर पुलिस के तहत हररखोला गांव से उसके घर से खींचकर बाहर निकाला गया और शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न किया।

सड़क पर पड़ी हुई थी महिला

पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और महिला को सड़क पर पड़े हुए पाया। बाद में उसे अंबासा के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका सीटी स्कैन किया गया। वह खतरे से बाहर है। शनिवार को कमलपुर पुलिस स्टेशन में कुछ व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और जांच जारी है।