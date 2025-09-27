Language
    '100 साल बाद भी...', उत्तर भारत की महिलाओं पर DMK के मंत्री का विवादित बयान; BJP ने तेजस्वी को घेरा

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 09:28 AM (IST)

    तमिलनाडु के मंत्री टीआरबी राजा महिलाओं पर की गई टिप्पणी के बाद विवादों में हैं। बीजेपी ने उनकी पार्टी डीएमके पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। टीआरबी राजा ने कहा था कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों की महिलाओं में बहुत फर्क है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे लेकर डीएमके पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डीएमके ने उत्तर भारत की महिलाओं का अपमान किया है।

    DMK के मंत्री टीआरबी राजा। फोटो- सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु सरकार के मंत्री टीआरबी राजा विवादों (TRB Rajaa Controversy) में घिर गए हैं। महिलाओं पर की गई टिप्पणी के बाद उनपर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने उनकी पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया है।

    टीआरबी राजा ने हाल ही में कहा था कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों की महिलाओं में बहुत फर्क है। 100 साल बाद भी उत्तर भारत में महिलाओं की हालत में सुधार नहीं आया है। इसे लेकर अब राज्य में सियासी घमासान शुरू हो गया है।

    बीजेपी ने साधा निशाना

    बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने टीआरबी राजा को आड़े हाथों लिया है। शहजाद पूनावाला ने कहा, "एक बार फिर DMK ने सीमा लांघते हुए यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत की महिलाओं का अपमान किया है।"

    शहजाद के अनुसार,

    कांग्रेस ने बिहार को बीड़ी बताया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए को गाली दी। DMK ने कहा कि बिहार के लोग शौचालय साफ करते हैं। अब यूपी-बिहार की महिलाओं का ऐसा अपमान हो रहा है। तेजस्वी इसपर चुप क्यों हैं?

    टीआरबी राजा का बयान

    बता दें कि हाल ही में एक बयान के दौरान टीआरबी राजा ने कहा था कि तमिलनाडु और भारत के अन्य राज्य की महिलाओं में अंतर है। उन्होंने कहा, "100 साल बाद भी उत्तर भारत में महिलाओं की हालत नहीं बदली है। वहां की महिलाओं से मिलते ही लोग पूछते हैं कि आपके पति कहां काम करते हैं? और यहां कि महिलाओं से मिलकर पूछते हैं कि आप कहां काम करती हैं? यह बदलाव रातों रात नहीं आया बल्कि, इसे लाने में 100 दिन लग गए।"

