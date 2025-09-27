'100 साल बाद भी...', उत्तर भारत की महिलाओं पर DMK के मंत्री का विवादित बयान; BJP ने तेजस्वी को घेरा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु सरकार के मंत्री टीआरबी राजा विवादों (TRB Rajaa Controversy) में घिर गए हैं। महिलाओं पर की गई टिप्पणी के बाद उनपर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने उनकी पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया है।

टीआरबी राजा ने हाल ही में कहा था कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों की महिलाओं में बहुत फर्क है। 100 साल बाद भी उत्तर भारत में महिलाओं की हालत में सुधार नहीं आया है। इसे लेकर अब राज्य में सियासी घमासान शुरू हो गया है।

बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने टीआरबी राजा को आड़े हाथों लिया है। शहजाद पूनावाला ने कहा, "एक बार फिर DMK ने सीमा लांघते हुए यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत की महिलाओं का अपमान किया है।"

शहजाद के अनुसार,

कांग्रेस ने बिहार को बीड़ी बताया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए को गाली दी। DMK ने कहा कि बिहार के लोग शौचालय साफ करते हैं। अब यूपी-बिहार की महिलाओं का ऐसा अपमान हो रहा है। तेजस्वी इसपर चुप क्यों हैं?

I condemn @TRBRajaa for demeaning, degrading the North Indian women. I demand an apology from @arivalayam pic.twitter.com/dPeXbKeSZl — Narayanan Thirupathy (@narayanantbjp) September 26, 2025

टीआरबी राजा का बयान

बता दें कि हाल ही में एक बयान के दौरान टीआरबी राजा ने कहा था कि तमिलनाडु और भारत के अन्य राज्य की महिलाओं में अंतर है। उन्होंने कहा, "100 साल बाद भी उत्तर भारत में महिलाओं की हालत नहीं बदली है। वहां की महिलाओं से मिलते ही लोग पूछते हैं कि आपके पति कहां काम करते हैं? और यहां कि महिलाओं से मिलकर पूछते हैं कि आप कहां काम करती हैं? यह बदलाव रातों रात नहीं आया बल्कि, इसे लाने में 100 दिन लग गए।"

