मरीजों के लिए बुरी खबर, मैक्स अस्पतालों में नहीं मिलेगी टाटा एआइजी के पॉलिसीधारकों को कैशलेस सुविधा
स्टार हेल्थ निवा बूपा और केयर हेल्थ के बाद टाटा एआइजी अब मैक्स अस्पतालों में कैशलेस सुविधा को निलंबित करने वाली चौथी स्वास्थ्य बीमा कंपनी बन गई है। स्टार हेल्थ और निवा बूपा ने देश भर के सभी 22 मैक्स अस्पतालों के लिए यह सुविधा निलंबित कर दी है वहीं केयर का कैशलेस दावा निलंबन दिल्ली एनसीआर के मैक्स अस्पताल तक सीमित है।
आईएएनएस, नई दिल्ली।
स्टार हेल्थ और निवा बूपा ने देश भर के सभी 22 मैक्स अस्पतालों के लिए यह सुविधा निलंबित कर दी है, वहीं केयर का कैशलेस दावा निलंबन दिल्ली एनसीआर के मैक्स अस्पताल तक सीमित है।
मैक्स अस्पताल ने कहा कि टाटा एआइजी ने 10 सितंबर से उसके अस्पतालों में कैशलेस सेवाएं निलंबित कर दी हैं। बीमा कंपनी ने टैरिफ में अचानक कमी की भी मांग की है।
मैक्स अस्पताल के प्रवक्ता के अनुसार, ''मैक्स हेल्थकेयर और टाटा एआइजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने 16 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2027 तक प्रभावी दो-वर्षीय टैरिफ समझौते पर बातचीत की, उसे नवीनीकृत किया और हस्ताक्षर किए। हालांकि, जुलाई 2025 में टाटा एआइजी ने अचानक बैठक बुलाई और दरों में और कटौती की मांग की।''
प्रवक्ता ने कहा, ''उन्होंने एकतरफा सहमति से टैरिफ में कमी का प्रस्ताव रखा और कैशलेस सेवाओं को निलंबित करने की धमकी दी। जब हमने इसे स्वीकार नहीं किया, तो हमारे अस्पतालों में कैशलेस सेवाएं 10 सितंबर 2025 से निलंबित कर दी गईं।''
वहीं, टाटा एआइजी ने कहा कि उसने ग्राहकों को असुविधा से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था की है। सभी दावों को प्राथमिकता दी जा रही है और तेजी से निपटाया जा रहा है।
इस महीने की शुरुआत में, एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया ने बीमा कंपनियों से पालिसीधारकों के लिए कैशलेस सेवाएं तुरंत बहाल करने की मांग की थी, क्योंकि अस्पतालों में मरीजों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था।
