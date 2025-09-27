मरीजों के लिए बुरी खबर, मैक्स अस्पतालों में नहीं मिलेगी टाटा एआइजी के पॉलिसीधारकों को कैशलेस सुविधा

आईएएनएस, नई दिल्ली। स्टार हेल्थ, निवा बूपा और केयर हेल्थ के बाद टाटा एआइजी अब मैक्स अस्पतालों में कैशलेस सुविधा को निलंबित करने वाली चौथी स्वास्थ्य बीमा कंपनी बन गई है।

स्टार हेल्थ और निवा बूपा ने देश भर के सभी 22 मैक्स अस्पतालों के लिए यह सुविधा निलंबित कर दी है, वहीं केयर का कैशलेस दावा निलंबन दिल्ली एनसीआर के मैक्स अस्पताल तक सीमित है।

मैक्स अस्पताल ने कहा कि टाटा एआइजी ने 10 सितंबर से उसके अस्पतालों में कैशलेस सेवाएं निलंबित कर दी हैं। बीमा कंपनी ने टैरिफ में अचानक कमी की भी मांग की है।

मैक्स अस्पताल के प्रवक्ता के अनुसार, ''मैक्स हेल्थकेयर और टाटा एआइजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने 16 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2027 तक प्रभावी दो-वर्षीय टैरिफ समझौते पर बातचीत की, उसे नवीनीकृत किया और हस्ताक्षर किए। हालांकि, जुलाई 2025 में टाटा एआइजी ने अचानक बैठक बुलाई और दरों में और कटौती की मांग की।''