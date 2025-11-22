मुंबई में ट्रैविस स्कॉट का कॉन्सर्ट बना लुटेरों का अड्डा, 18 लाख के माबाईल और सोने की चेन गायब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के ग्रैमी-नॉमिनेटेड रैपर ट्रैविस स्कॉट का मुंबई में कॉन्सर्ट चोरों के लिए शानदार मौका रहा। यहां पर चोरों ने 18 लाख रुपये की ज्वेलरी और मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर दिया। कॉन्सर्ट के खत्म होने के बाद कई लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

दरअसल, मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में US रैपर, सिंगर और सॉन्ग राइटर के परफॉर्मेंस के देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। जहां इस कार्यक्रम में मौजूद लोग स्कॉट के पॉपुलर हिट्स पर डांस करते दिखे, वहीं चोरों के एक ग्रुप ने भीड़भाड़ वाली जगह का फायदा उठाकर लूटपाट की।

18 लाख का सामान चोरी जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम में 24 मोबाइल फोन और 12 सोने की चेन चोरी हो गईं, जिनकी कुल कीमत 18 लाख रुपये से अधिक थी। बता दें कि कॉन्सर्ट में आए कई लोग चोरी की रिपोर्ट करने के लिए पास के ताड़देव पुलिस स्टेशन पहुंचे।