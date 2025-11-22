Language
    इतिहास की किताबों में अकबर और टीपू नहीं रहे 'महान', RSS के सुनील आंबेकर का दावा

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:22 AM (IST)

    नागपुर में ऑरेंज सिटी लिटरेचर फेस्टिवल में आरएसएस नेता सुनील आंबेकर ने कहा कि इतिहास की किताबों में सकारात्मक बदलाव हुए हैं। अब अकबर और टीपू सुल्तान के नाम के आगे 'महान' शब्द का प्रयोग नहीं होगा।

    इतिहास की किताबों में अकबर और टीपू नहीं रहे 'महान' (फाइल फोटो जागरण)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नागपुर में SGR नॉलेज फाउंडेशन द्वारा ऑरेंज सिटी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल में अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के नेता सुनील आंबेकर ने कहा कि इतिहास की किताबों में कई महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव किए गए हैं। अब अकबर और टीपू सुल्तान के लिए महान शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

    हालांकि, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) द्वारा यह बदलाव किया गया है, लेकिन इन किताबों से "किसी को नहीं हटाया गया है" क्योंकि नई पीढ़ी को उनके क्रूर कामों के बारे में पता होना चाहिए।

    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि भारत के पास पुराने ज्ञान के बहुत बड़े और समृद्ध भंडार हैं, जिन्हें अगर हम सीखें और समझें तो वे हमारे जीवन में बहुत मदद कर सकते हैं। यह समृद्ध ज्ञान दुनिया को भी दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें उस ज्ञान पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

    NCERT ने बहुत अच्छी पहल की...

    आंबेकर ने कहा, "अब, इतिहास की किताबें बदल रही हैं और मुझे बहुत खुशी है कि NCERT ने एक बहुत अच्छी पहल की और 15 क्लास की किताबों में से 11 क्लास की किताबों में बदलाव किए। क्लास 9, 10 और 12 की किताबों में बदलाव अगले साल किए जाएंगे।"

    न अकबर महान न टीपू सुल्तान

    उन्होंने आगे कहा कि मैं देख सकता था कि इतिहास की किताबों में कई अच्छे बदलाव किए गए हैं, और भविष्य में और भी किए जा सकते हैं। लेकिन अब, उनमें (इतिहास की किताबों में) न तो 'अकबर महान' है और न ही 'टीपू सुल्तान महान'। कई बदलाव किए गए हैं, हालांकि इन किताबों से किसी को हटाया नहीं गया है क्योंकि नई पीढ़ी को उनके क्रूर कामों के बारे में पता होना चाहिए और यह भी पता होना चाहिए कि हम किसके कारण पीड़ित हुए और हमें किससे आजाद होना चाहिए।

    नालंदा में क्या पढ़ाया जाता था?

    आंबेकर ने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी बात की और कहा कि लोगों को लगता है कि वहां केवल वेद पुराण, रामायण और महाभारत ही पढ़ाए जाते थे। लेकिन अगर आप नालंदा यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वहां क्या पढ़ाया जाता था। यह बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है।

    लिटरेचर के साथ-साथ नालंदा यूनिवर्सिटी में 76 तरह के स्किल-बेस्ड कोर्स भी पढ़ाए जाते थे, जो सभी को सिखाए जाते थे और इन स्किल्स में खेती, अर्बन प्लानिंग, मेकअप, सीक्रेट एजेंट, पॉलिटिकल गवर्नेंस, मैकेनाइजेशन और कई दूसरी स्किल्स शामिल थीं।

    तरक्की कर रहा भारत

    RSS लीडर आंबेकर के मुताबिक, भारत तरक्की कर रहा है और हमें सोचना चाहिए कि हमारा आने वाला समाज कैसा होना चाहिए। दुनिया भर में लोग डेवलपमेंट के चक्कर में अपनी सभ्यता और संस्कृति से समझौता करते रहे, और मार्केट और नई टेक्नोलॉजी के आगे सरेंडर कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि इससे सुविधाएं मिलीं, लेकिन यह पर्सनल और फैमिली लाइफ, हमारे मूल्यों और रिश्तों की कीमत पर हुआ। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

