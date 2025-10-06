साड़ी, गंगा और पंजाबी मस्ती...विदेशी ट्रैवलर ने बताईं भारत की 10 अनोखी बातें; की तारीफों की बौछार

नीदरलैंड की इवाना पेरकोविक जो अब मुंबई में रहती हैं ने भारत के बारे में 10 बातें साझा की हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ की मेहमाननवाजी दुनिया में सबसे अलग है और परिवार का महत्व बहुत अधिक है। इवाना ने ताजमहल और ऋषिकेश के अनुभवों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि भारत उतना भीड़-भाड़ वाला नहीं है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नीदरलैंड की रहने वाली एक ट्रैवलर इवाना पेरकोविक इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। एम्स्टर्डम से आने वाली इवाना अब मुंबई में रहती हैं और उन्होंने भारत को अपना पसंदीदा देश बताया है। अब उन्होंने एक वायरल पोस्ट में भारत के बारे में 10 बातें शेयर की हैं, जो हर विदेशी यात्री को जाननी चाहिए।

इवाना ने लिखा कि भारत में लोगों की मेहमाननवाजी दुनिया में सबसे अलग है। यहां का मशहूर वाक्य 'अतिथि देवो भव' यानी मेहमान भगवान होता है, इस बात को सच कर देता है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा, "भारत में अगर आप किसी के घर जाएंगे, तो आपको इतना खिलाया जाएगा कि आप खुद कहेंगे बस करो।"

भारतीयों के लिए परिवार है महत्वपूर्ण इवाना ने कहा कि जब तक आप किसी भारतीय परिवार के साथ समय नहीं बिताते, आप समझ नहीं सकते कि परिवार भारतीयों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने ताजमहल के अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि आगरा में दो-तीन दिन का प्लान बनाना चाहिए, ताकि यात्रा जल्दबाजी में खराब न हो।

इवाना ने बताया कि ऋषिकेश में गंगा का पानी हरे रंग का और बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन यहां तैरते समय पूरा शरीर ढकने वाले कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि यह जगह धार्मिक है और लोग काफी परंपरागत हैं। उन्होंने साड़ी के अनुभव पर कहा, "अगर आपने कभी साड़ी नहीं पहनी तो इसे पहनना मुश्किल लग सकता है लेकिन एक बार पहनने के बाद यह बेहद आरामदायक होती है।"