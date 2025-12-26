आज से महंगा होगा ट्रेन का सफर, रेल मंत्रालय ने जारी की नई टिकट दरों की अधिसूचना; देखें कितनी हुई बढ़ोतरी

पीटीआई, नई दिल्ली। रेल मंत्रालय द्वारा यात्री किराए में की गई बढ़ोतरी शुक्रवार से लागू हो जाएगी। 215 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा के लिए साधारण क्लास में प्रति किलोमीटर एक पैसे और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन-एसी क्लास और सभी ट्रेनों के एसी क्लास में प्रति किलोमीटर दो पैसे की बढ़ोतरी की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेलवे ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गुरुवार को मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। किराए में बढ़ोतरी 26 दिसंबर या उसके बाद की टिकट बुकिंग पर लागू होगी। आगे की यात्राओं के लिए 26 दिसंबर से पहले बुक किए गए टिकटों पर ये बदलाव लागू नहीं होगा।

बता दें कि 21 दिसंबर को मंत्रालय ने यात्री किरायों में 26 दिसंबर से बढ़ोतरी की घोषणा की थी। साल में दूसरी बार रेल किराए में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले जुलाई में यात्री किराए बढ़ाए गए थे। सीजन टिकटों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है मंत्रालय ने एक बयान में बताया था कि संशोधित किराया ढांचे के तहत, उपनगरीय सेवाओं और सीजन टिकटों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसमें उपनगरीय और गैर उपनगरीय दोनों रूट शामिल हैं। साधारण नॉन-एसी (गैर-उपनगरीय) सेवाओं के लिए किराए को सेकेंड क्लास साधारण, स्लीपर क्लास साधारण और फ‌र्स्ट क्लास साधारण में ग्रेड के मुताबिक तय किया गया है।

मंत्रालय के मुताबिक, गैर उपनगरीय यात्राओं के लिए स्लीपर क्लास साधारण और फ‌र्स्ट क्लास साधारण के किराए में एक पैसे प्रति किलोमीटर की दर से एक समान बदलाव किया गया है, जिससे टिकट की कीमतों में धीरे-धीरे और सीमित बढ़ोतरी होगी।

इस प्रकार की रेटों में बदलाव किए गए हैं मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन एसी और एसी श्रेणी के किराए में प्रति किलोमीटर दो पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसमें स्लीपर क्लास, एसी चेयर कार, एसी 3-टियर, एसी 2-टियर और एसी फ‌र्स्ट क्लास शामिल हैं। बढ़ोतरी के बाद 500 किलोमीटर की यात्रा में किराया 10 रुपये बढ़ जाएगा।

आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि तेजस राजधानी, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, हमसफर, अमृत भारत, तेजस, महामना, गतिमान, अंत्योदय, गरीब रथ, जन शताब्दी, युवा एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल और सामान्य गैर-उपनगरीय सेवाओं (एसी मेमू/डेमू को छोड़कर, जहां लागू हो) सहित प्रमुख ट्रेन सेवाओं के मौजूदा मूल किराए को अनुमोदित वर्ग-वार मूल किराए के अनुरूप संशोधित किया गया है।