    मुर्शिदाबाद में दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से तीन बच्चों की मौत; एक गंभीर घायल

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 10:07 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक दर्दनाक हादसे में तीन बच्चों की मौत हो गई। शमशेरगंज इलाके में रेलवे ट्रैक पार करते समय वे ट्रेन की चपेट में आ गए। एक अन्य बच्चा गंभीर रूप से घायल है। अंडरपास में पानी भरने के कारण बच्चे ट्रैक पार कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। मृतकों की पहचान आर्यन, रिहात और जिसान के रूप में हुई है।

    मुर्शिदाबाद में दर्दनाक हादसा ट्रेन की चपेट में आने से तीन बच्चों की मौत (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज इलाके में रविवार को रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से तीन बच्चों की मौत हो गई और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना सुबह मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज के निमतीता के नोतुन शिबनगर इलाके में हुई।

    स्थानीय सूत्रों के अनुसार, एक लाइन पर बालुरघाट जाने वाली एक ट्रेन निमतीता से धुलियान की तरफ जा रही थी। तभी दूसरी लाइन पर एक मालगाड़ी आ गई। अंडरपास में पानी जमा होने के कारण उस समय चार बच्चे रेलवे ट्रैक पार कर उस तरफ जा रहे थे। अचानक दोनों लाइनों पर ट्रेन को आते देख बच्चों ने भागने की कोशिश की। लेकिन उनमें से तीन की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई।

    मृतकों की कितनी है उम्र?

    मृतकों के नाम आर्यन शेख, रिहात शेख और जिसान शेख हैं। तीनों की उम्र क्रमश: 7, 7 और 9 साल है। हादसे के बाद, आसपास के लोग घायल बच्चे को बचाने के लिए दौड़े। खबर मिलते ही रेलवे पुलिस और शमशेरगंज थाने की पुलिस भी पहुंच गई।

    पुलिस ने बताया कि हादसे में तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य बच्चे को गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में से दो बच्चे नोतून शिवनगर इलाके के थे। तीसरा मधुपुर का रहने वाला था। उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

