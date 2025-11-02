मुर्शिदाबाद में दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से तीन बच्चों की मौत; एक गंभीर घायल

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज इलाके में रविवार को रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से तीन बच्चों की मौत हो गई और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना सुबह मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज के निमतीता के नोतुन शिबनगर इलाके में हुई।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, एक लाइन पर बालुरघाट जाने वाली एक ट्रेन निमतीता से धुलियान की तरफ जा रही थी। तभी दूसरी लाइन पर एक मालगाड़ी आ गई। अंडरपास में पानी जमा होने के कारण उस समय चार बच्चे रेलवे ट्रैक पार कर उस तरफ जा रहे थे। अचानक दोनों लाइनों पर ट्रेन को आते देख बच्चों ने भागने की कोशिश की। लेकिन उनमें से तीन की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई।

मृतकों की कितनी है उम्र ? मृतकों के नाम आर्यन शेख, रिहात शेख और जिसान शेख हैं। तीनों की उम्र क्रमश: 7, 7 और 9 साल है। हादसे के बाद, आसपास के लोग घायल बच्चे को बचाने के लिए दौड़े। खबर मिलते ही रेलवे पुलिस और शमशेरगंज थाने की पुलिस भी पहुंच गई।