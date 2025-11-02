'ट्रंप को भी नहीं पता वो कल क्या करेंगे?', अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर ऐसा क्यों बोले सेना प्रमुख
सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वर्तमान समय की अनिश्चितताओं पर बात करते हुए कहा कि सुरक्षा और साइबर युद्ध जैसी चुनौतियां तेजी से बढ़ रही हैं। रीवा में छात्रों से बात करते हुए उन्होंने भविष्य में अस्थिरता, अनिश्चितता और जटिलता जैसी चुनौतियों की बात कही। उन्होंने कहा कि ट्रंप को भी नहीं पता कि वह कल क्या करने वाले हैं। उन्होंने सेना द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का भी उल्लेख किया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज के समय की अनिश्चितता के बारे में बात करते हुए कहा कि सिक्योरिटी हो या साइबर वारफेयर, चुनौतियां बेहद तेजी से आ रही हैं।
रीवा में टीआरएस कॉलेज में छात्रों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता जैसी चुनौतियां होंगी। उन्होंने कहा, "आपको और मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि भविष्य में क्या होने वाला है? ट्रंप आज क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ट्रंप को भी नहीं पता कि वह कल क्या करने वाले हैं।"
'बहुत तेजी से सामने आ रही हैं चुनौतियां'
उन्होंने कहा, "चुनौतियां इतनी तेजी से आ रही हैं कि जब तक आप किसी पुरानी चुनौती को समझने की कोशिश करते हैं, तब तक एक नई चुनौती सामने आ जाती है और वही सुरक्षा चुनौतियां जिनका सामना हमारी सेना करती है। चाहे वह बॉर्डर पर हो, आतंकवाद हो, प्राकृतिक आपदाएं हों, या साइबर युद्ध हो। जो नई चीजें शुरू हुई हैं उनमें स्पेस युद्ध, सैटेलाइट, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और इन्फॉर्मेशन युद्ध शामिल हैं।"
'कराची पर हमले जैसी कई खबरें आईं'
उन्होंने कहा, "जैसा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर में सुना कराची पर हमला हुआ है। ऐसी बहुत सी खबरें आईं, जो हमें भी खबर जैसी लगीं। यह कहां से आया, किसने किया? इन सभी चुनौतियों के दायरे में आपको जमीन, आसमान, पानी और तीनों पर काम करना होगा।"
