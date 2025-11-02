'ट्रंप को भी नहीं पता वो कल क्या करेंगे?', अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर ऐसा क्यों बोले सेना प्रमुख 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज के समय की अनिश्चितता के बारे में बात करते हुए कहा कि सिक्योरिटी हो या साइबर वारफेयर, चुनौतियां बेहद तेजी से आ रही हैं। रीवा में टीआरएस कॉलेज में छात्रों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता जैसी चुनौतियां होंगी। उन्होंने कहा, "आपको और मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि भविष्य में क्या होने वाला है? ट्रंप आज क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ट्रंप को भी नहीं पता कि वह कल क्या करने वाले हैं।"

'बहुत तेजी से सामने आ रही हैं चुनौतियां' उन्होंने कहा, "चुनौतियां इतनी तेजी से आ रही हैं कि जब तक आप किसी पुरानी चुनौती को समझने की कोशिश करते हैं, तब तक एक नई चुनौती सामने आ जाती है और वही सुरक्षा चुनौतियां जिनका सामना हमारी सेना करती है। चाहे वह बॉर्डर पर हो, आतंकवाद हो, प्राकृतिक आपदाएं हों, या साइबर युद्ध हो। जो नई चीजें शुरू हुई हैं उनमें स्पेस युद्ध, सैटेलाइट, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और इन्फॉर्मेशन युद्ध शामिल हैं।"