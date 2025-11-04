Language
    Chhattisgarh Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसे में 10 की मौत, रेलवे ने किया मुआवजे का एलान; अब तक क्या-क्या हुआ? 

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 09:00 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ, जिसमें कोरबा पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का एलान किया है। राहत और बचाव कार्य जारी है।

    बिलासपुर में भीषण रेल हादसा, कई यात्रियों की मौत।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Bilaspur Train Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार शाम एक बड़ा रेल हादसा हुआ। बिलासपुर-कटनी रेलखंड पर लाल खदान इलाके के पास मंगलवार को कोरबा पैसेंजर ट्रेन और एक खड़ी मालगाड़ी के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में कई 10 यात्रियों की मौत हुई हैं। वहीं, दर्जनों घायल हैं।

    घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। खबर लिखे जाने तक 10 अधिक एंबुलेंस रेलवे केंद्रीय चिकित्सालय सहित बिलासपुर तोरवा के आसपास में लगातार पहुंची हैं। घायलों में कई लोगों की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है। इस घटना के बाद रूट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी गई। हालांकि, अब धीरे-धीरे रूट को सामान्य करने की कोशिश जारी है।

    घटना के तुरंत बाद रेस्क्यू शुरू

    इस घटना के तुरंत बाद अधिकारियों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है। मौके पर अभी भी रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। रेलवे के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि पैसेंजर ट्रेन के आगे के डिब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। अभी तक की जानकारी के अनुसार, इस हादसे में पांच लोगों की मौत हुई है। बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने बताया कि बचाव अभियान जारी है। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है।

    गैसकटर से काटी जा रही बोगियां

    रेलवे और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू टीम ने अभी तक कई लोगों को बचा लिया है। सेंजर ट्रेन की बोगी को गैस कटर से काटा जा रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि इस कोच में महिलाएं और बच्चे फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस घटना में मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है।

    रेलवे का हेल्पलाइन नंबर जारी

    इस हादसे के बाद रेलवे ने तुरंत यात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। रेलवे के आधिकारिक बयान में बताया गया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा सूचित किया जाता है कि एक अप्रत्याशित स्थिति के मद्देनजर यात्रियों एवं उनके परिजनों की सुविधा हेतु निम्न हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं —

    आपातकालीन संपर्क:
    बिलासपुर – 7777857335, 7869953330
    चांपा – 8085956528
    रायगढ़ – 9752485600
    पेंड्रा रोड – 8294730162
    कोरबा – 7869953330

    छत्तीसगढ़ के सीएम ने जताया दुख

    छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने इस हादसे पर दुख जताया है। सीएम साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिलासपुर के पास ट्रेन दुर्घटना का समाचार अत्यंत दु:खद है। बिलासपुर जिला कलेक्टर से जानकारी लेकर उन्हें हरसंभव सहायता और राहत कार्य संबंधित निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। रेलवे और प्रशासन की टीमें तुरंत राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई हैं। घायलों के उपचार के लिए सभी आवश्यक संसाधन और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जा रही है। राज्य सरकार पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ स्थिति पर नजर रख रही है।

    राहत कार्य में लगी एनडीआरएफ की टीमें

    रेलवे अधिकारियों के साथ स्थानीय प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की बचाव टीमें दुर्घटनास्थल पर तुरंत पहुंच गईं। बताया जा रहा है कि सुरक्षित बचाए गए लोगों में एक शिशु भी शामिल है। मलबे के कारण लोगों को तुरंत निकालने में दिक्कत होने के कारण मेडिकल टीमें और एम्बुलेंस तैनात की गई हैं और डॉक्टर गंभीर रूप से घायलों का ट्रेन के अंदर ही इलाज कर रहे हैं।

    मृतकों के परिजनों को मुआवजे का एलान

    इस हादसे के बाद रेलवे ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का एलान किया है। रेलवे की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि रेल मंत्री जी द्वारा घटना में प्रभावित व्यक्तियों के लिए निम्न अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। मृतकों के परिजनों को ₹10 लाख, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को ₹5 लाख तथा सामान्य रूप से घायल यात्रियों को ₹1 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

    हादसे के कारण की जांच जारी

    रेलवे की ओर से आटोमैटिक सिग्नल प्रणाली की शुरुअता की गई है। इसमें एक निश्चित सीमा के भीतर गति में ट्रेन चलाई जाती है। इस सिस्टम से एक ही ट्रैक पर तीन ट्रेनें जा सकती हैं। पैसेंजर ट्रेन के बारे में बताया जा रहा है कि चालक ट्रेन तेज गति में चला रही थी। ऐसे में अचानक मालगाड़ी के सामने आने पर चालक ट्रेन को नियंत्रित नहीं कर पाया और हादसा हो गया। मालूम हो कि इस सिस्टम के तहत दिन में 15 किलोमीटर प्रतिघंटा और रात में 10 किलोमीटर प्रतिघंटा ट्रेनों को चलाना है।

