PHOTOS: बिलासपुर में पैसेंजर ट्रेन-मालगाड़ी की टक्कर, लोकपायलट ने कूदकर बचाई जान; हेल्पलाईन नंबर जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Bilaspur Train Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार को एक बड़ा रेल हादसा हो गया। यहां पर कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में टक्कर हो गई है। घटना में 5 लोगों की मौत की खबर है। वहीं, इस हादसे में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद रेस्क्यू का काम तेजी से किया जा रहा है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम जारी है। रेलवे की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।

कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में में शाम 4 बजे बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास टक्कर हुई। इस रेल हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में लोकपायलट और गार्ड ने कूदकर जान बचाई है। वहीं, इस हादसे में प्रभावित लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है।

घटना स्थल पर रेलवे की बड़ी अव्यवस्था। अब तक राहत कार्य के लिए लाइटिंग की व्यवस्था नहीं कर सकी है। घटना स्थल के आसपास अंधेरा भी है। इस वजह राहत कार्य मे परेशानी भी देखी जा रही है। रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। हादसे के तुरंत बाद मेडिकल यूनिट और डिविजनल अफसरों को मौके पर भेजा है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में लोकपायलट और गार्ड ने कूदकर जान बचाई है। वहीं, इस हादसे में प्रभावित लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है।