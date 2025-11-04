PHOTOS: बिलासपुर में पैसेंजर ट्रेन-मालगाड़ी की टक्कर, लोकपायलट ने कूदकर बचाई जान; हेल्पलाईन नंबर जारी
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और बचाव कार्य जारी है। मृतकों के परिजनों को ₹10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को भी आर्थिक सहायता मिलेगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Bilaspur Train Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार को एक बड़ा रेल हादसा हो गया। यहां पर कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में टक्कर हो गई है। घटना में 5 लोगों की मौत की खबर है। वहीं, इस हादसे में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद रेस्क्यू का काम तेजी से किया जा रहा है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम जारी है। रेलवे की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।
कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में में शाम 4 बजे बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास टक्कर हुई।
इस रेल हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में लोकपायलट और गार्ड ने कूदकर जान बचाई है। वहीं, इस हादसे में प्रभावित लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है।
घटना स्थल पर रेलवे की बड़ी अव्यवस्था। अब तक राहत कार्य के लिए लाइटिंग की व्यवस्था नहीं कर सकी है। घटना स्थल के आसपास अंधेरा भी है। इस वजह राहत कार्य मे परेशानी भी देखी जा रही है।
रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। हादसे के तुरंत बाद मेडिकल यूनिट और डिविजनल अफसरों को मौके पर भेजा है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में लोकपायलट और गार्ड ने कूदकर जान बचाई है। वहीं, इस हादसे में प्रभावित लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है।
हादसे के कारण इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है।
रेलवे ने हादसे के तुरंत बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। बिलासपुर – 7777857335, 7869953330, चांपा – 8085956528, रायगढ़ – 9752485600, पेंड्रा रोड – 8294730162, कोरबा – 7869953330
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए रेल हादसे के बाद प्रभावित यात्रियों को सीढ़ियों के सहारे नीचे उतारने का काम किया जा रहा है। इस हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
हादसे के बाद आसपास के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की और से सभी हॉस्पिटल और डॉक्टर को सेवा के लिए बुलाया गया है।
इस हादसे में लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और मालगाड़ी गार्ड की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। घटनास्थल पर आम लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। आरपीएफ और पुलिस के नाकाबंदी कर रहे हैं।
इस हादसे में प्रभावित हुए लोगों के परिजनों के लिए रेलवे ने मुआवजे का एलान किया है। रेलवे की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि रेल मंत्री जी द्वारा घटना में प्रभावित व्यक्तियों के लिए निम्न अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। मृतकों के परिजनों को ₹10 लाख, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को ₹5 लाख तथा सामान्य रूप से घायल यात्रियों को ₹1 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
