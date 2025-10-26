हुगली में बड़ा सड़क हादसा, आसनसोल से हिंगलगंज जा रहे तीन मूर्तिकारों की मौत
पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में एक सड़क दुर्घटना में तीन मूर्तिकारों की दुखद मौत हो गई। ये घटना गुड़ाप के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर हुई, जब उनके वाहन को पीछे से एक अन्य वाहन ने टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान बिभास मंडल, निमाई दास और कौशिक मंडल के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हुगली जिले के गुड़ाप में एक सड़क हादसे में तीन मूर्तिकारों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बिभास मंडल (30), निमाई दास (38) और कौशिक मंडल (28) के रूप में हुई है।
बिभास उत्तर 24 परगना के हिंगलगंज, कौशिक मंडल हारोआ थाना क्षेत्र और निमाई कोलकाता के रवींद्र सरोवर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। पुलिस ने बताया कि तीनों एक वाहन में सवार होकर आसनसोल से हिंगलगंज जा रहे थे।
पीछे वाहन ने मारी टक्कर
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शनिवार को गुड़ाप के कनाजुली में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर इनके वाहन को पीछे से एक अन्य वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वाहन अनियंत्रित हो गया, जिससे यह हादसा हुआ।
पुलिस कर रही मामले की जांच
स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को बद्र्धमान मेडिकल कालेज अस्पताल पहुंचाया, जहां तीनों की मौत हो गई। गुड़ाप थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
