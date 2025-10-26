विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा की बड़ी तैयारी, पूरे बंगाल में 500 से अधिक विस्तारकों की होगी नियुक्ति

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 06:50 AM (IST)

     भाजपा ने अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में भाजपा चुनाव को ध्यान में रखकर राज्य में 500 से अधिक विस्तारकों की नियुक्ति करने जा रही है। इसमें अब तक 250 पुरुष विस्तारकों को बहाल किया जा चुका है, जिन्हें 250 विधानसभा सीटों पर तैनात किया जाएगा। इन विस्तारकों की ट्रेनिंग इसी सप्ताह कोलकाता में होगी। 

    विधानसभा चुनाव के पहले बंगाल में 500 से अधिक विस्तारकों की नियुक्ति करेगी भाजपा (सांकेतिक तस्वीर)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। भाजपा ने अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में भाजपा चुनाव को ध्यान में रखकर राज्य में 500 से अधिक विस्तारकों की नियुक्ति करने जा रही है।

    इसमें अब तक 250 पुरुष विस्तारकों को बहाल किया जा चुका है, जिन्हें 250 विधानसभा सीटों पर तैनात किया जाएगा। इन विस्तारकों की ट्रेनिंग इसी सप्ताह कोलकाता में होगी।

    मिली जानकारी के अनुसार, 250 महिला विस्तारकों की भी नियुक्ति जल्द की जाएगी। इन महिला विस्तारकों को भी पार्टी विधानसभा क्षेत्रों में काम पर लगाएगी।

    सूत्रों के अनुसार, चूंकि बंगाल में महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी ज्यादा है, लिहाजा प्रदेश की चुनिंदा 250 सीटों पर महिला विस्तारक बहाल करने की योजना बनाई गई है। राज्य में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। किसी विधानसभा में एक और किसी में दो विस्तारक नियुक्त करने की योजना है।

    पार्टी सूत्रों के अनुसार, विस्तारकों की नियुक्ति के लिए स्क्रूटनी प्रक्रिया में बहुत ही सावधानी बरती गई है। इसमें पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से आवेदन मंगवाए गए हैं।

    विस्तारकों की नियुक्ति में खास तौर पर ये ध्यान रखा गया है कि वह उस विधानसभा क्षेत्र का निवासी न हो, जिसमें उनको नियुक्त किया जाना है। ये विस्तारक पार्टी के लिए विधानसभा क्षेत्रों में अगले छह महीने यानी विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक काम करेंगे।