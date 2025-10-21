बीजापुर के पदेडा में तालाब में डूबने से तीन आदिवासी बच्चों की मौत, इलाके में पसरा मातम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीजापुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत पदेडा के हिरोलीपारा में तीन आदिवासी बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार दोपहर नहाने के दौरान तीनों बच्चे तालाब में डूब गए।

बताया जा रहा है कि दो बच्चे हिरोलीपारा स्कूल व एक बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र में अध्ययनरत रहा। जिनकी उम्र लगभग 4-6 साल की बताई जा रही है। जिनके नाम दिनेश कोरसा, नवीन हपका (कक्षा 2) व मनीता हपका (आंगनबाड़ी) बताया गया है।