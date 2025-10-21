बीजापुर के पदेडा में तालाब में डूबने से तीन आदिवासी बच्चों की मौत, इलाके में पसरा मातम
बीजापुर जिले के पदेडा में एक हृदयविदारक घटना हुई, जहाँ तीन आदिवासी बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। ये बच्चे, जिनकी उम्र 4 से 6 वर्ष के बीच थी, दोपहर में नहाते समय डूब गए। मृतकों में दिनेश कोरसा, नवीन हपका और मनीता हपका शामिल हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मामले की जांच कर रही है, और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। इस घटना से पूरे गाँव में शोक की लहर है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीजापुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत पदेडा के हिरोलीपारा में तीन आदिवासी बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार दोपहर नहाने के दौरान तीनों बच्चे तालाब में डूब गए।
बताया जा रहा है कि दो बच्चे हिरोलीपारा स्कूल व एक बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र में अध्ययनरत रहा। जिनकी उम्र लगभग 4-6 साल की बताई जा रही है। जिनके नाम दिनेश कोरसा, नवीन हपका (कक्षा 2) व मनीता हपका (आंगनबाड़ी) बताया गया है।
बुधवार को होगा शवों का पोस्टमार्टम
घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन व शिक्षा विभाग को दी गई है। प्रशासनिक टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई है। तीनों बच्चों को बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के लिए बीजापुर लाया जायेगा। पदेडा के पूर्व सरपंच गुड्डू कोरबा ने इस घटना की जानकारी दी व बताया कि यहां घटना दोपहर में हुई है। गांव में गमगीन माहौल बना हुआ है।
