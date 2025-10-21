रायपुर सेंट्रल जेल में अपराधी चला रहे मोबाइल, NDPS एक्ट का आरोपी कसरत करता आया नजर; वायरल वीडियो पर मचा हड़कंप
रायपुर सेंट्रल जेल में एनडीपीएस एक्ट के आरोपी रशीद अली का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। वीडियो में वह मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए दिख रहा है, जिससे जेल की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। यह वीडियो 13 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच का है। जेल प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। पहले भी यहां गैंगस्टर अमन साव का फोटोशूट वायरल हुआ था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रायपुर की सेंट्रल जेल फिर सुर्खियों में है। बैरक नंबर-15 से सामने आए वीडियो और फोटोशूट ने जेल सुरक्षा की पोल खोल दी है। वीडियो में एनडीपीएस एक्ट के आरोपित रशीद अली उर्फ राजा बैजड मोबाइल फोन से वीडियो कॉल करता नजर आया।
यह वीडियो 13 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच रिकॉर्ड किया गया और इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। उसके साथ रोहित यादव और राहुल वाल्मिकी है। वीडियो में कैदी खुलेआम मोबाइल चला रहे हैं और कॉल रिकॉर्ड कर बाहर भेज रहे हैं, जो जेल में प्रतिबंधित साधनों के प्रयोग का प्रमाण है।
जेल प्रशासन ने क्या कहा?
जेल प्रशासन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया गया है। रायपुर सेंट्रल जेल पहले भी मोबाइल, नशा और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं मिलने के मामलों में विवादों में रही है।
गैंगेस्टर अमन साव का आया था फोटोशूट
इससे पहले गैंगेस्टर अमन साव के फोटोशूट का मामला सामने आया था। साव झारखंड ले जाने के दौरान भागने का प्रयास के दौरान मारा गया था। इसके बाद जेल में खिंचवाए गए कई फोटो और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुए थे।
