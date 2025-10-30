Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक और बस हादसा! मुंबई में BEST बस की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 09:20 AM (IST)

    मुंबई के मुलुंड इलाके में एक दुखद घटना में, 82 वर्षीय उषाबेन जमनादास खेरानी नामक एक महिला की बेस्ट बस की चपेट में आने से मौत हो गई। वह फुटपाथ पर खड़ी थी जब संतुलन बिगड़ने से सड़क पर गिर गई, और बस के पिछले पहिये के नीचे आ गई। 

    prefferd source google
    Hero Image

    बस की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के मुलुंड इलाके में बस की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला फुपाथ पर खड़ी थी। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से सड़क पर गिर गई। इस दौरान बेस्ट बस की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    बेस्ट के प्रवक्ता ने बताया कि यह घटना मुलुंड पश्चिम में पीके रोड पर पंच रास्ता (एमए चौक) पर हुई। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को मुंबई के मुलुंड इलाके में बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) द्वारा संचालित एक बस के पिछले पहिये के नीचे आकर 82 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई।

    मुलुंड डिपो की ओर जा रही थी बस

    बेस्ट के प्रवक्ता के अनुसार, बस मीरा रोड से मुलुंड डिपो की ओर जा रही थी और सुबह करीब 10:30 बजे एक सिग्नल पर रुकी। उन्होंने बताया कि पैदल यात्री उषाबेन जमनादास खेरानी फुटपाथ पर खड़ी थीं, तभी कथित तौर पर संतुलन बिगड़ने से वह बस के पास सड़क पर गिर गईं।

    पिछले पहिया के नीचे फंस गई महिला

    उन्होंने बताया कि जैसे ही सिग्नल हरा हुआ, बस चालक ने वाहन को आगे बढ़ा दिया, बिना यह महसूस किए कि खेरानी पिछले पहिये के नीचे फंस गए थे। उन्होंने बताया कि पुलिस उसे मुलुंड के एक अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान सुबह 10.50 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। (एजेंसी इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- हरियाणा: खेत में बने कमरे में सो रहे दो युवक जिंदा जले, सुबह मंजर देखकर सहम गया हर कोई