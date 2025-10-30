एक और बस हादसा! मुंबई में BEST बस की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के मुलुंड इलाके में बस की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला फुपाथ पर खड़ी थी। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से सड़क पर गिर गई। इस दौरान बेस्ट बस की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई।

बेस्ट के प्रवक्ता ने बताया कि यह घटना मुलुंड पश्चिम में पीके रोड पर पंच रास्ता (एमए चौक) पर हुई। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को मुंबई के मुलुंड इलाके में बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) द्वारा संचालित एक बस के पिछले पहिये के नीचे आकर 82 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई।

मुलुंड डिपो की ओर जा रही थी बस बेस्ट के प्रवक्ता के अनुसार, बस मीरा रोड से मुलुंड डिपो की ओर जा रही थी और सुबह करीब 10:30 बजे एक सिग्नल पर रुकी। उन्होंने बताया कि पैदल यात्री उषाबेन जमनादास खेरानी फुटपाथ पर खड़ी थीं, तभी कथित तौर पर संतुलन बिगड़ने से वह बस के पास सड़क पर गिर गईं।