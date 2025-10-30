Language
    हरियाणा: खेत में बने कमरे में सो रहे दो युवक जिंदा जले, सुबह मंजर देखकर सहम गया हर कोई

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 08:38 AM (IST)

    हरियाणा के जींद के एक गांव में एक दर्दनाक घटना घटी, जहा खेत में बने कमरे में सो रहे दो युवकों की आग में जलकर मौत हो गई। सुबह लोगों ने मंजर देखा तो सहम गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आग लगने के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

    मृतक अमरजीत उर्फ सोनू और अशोक

    संवाद सूत्र, जींद। गांव बड़ौदा में मंगलवार रात खेत में बने कोठड़े में आग लग गई। इससे कमरे में सो रहे दो युवकों की जलने से मौत हो गई। कमरे में हीटर के तार में शार्ट सर्किट होने से आग लगने की बात सामने आई है। मृतकों की पहचान बड़ौदा गांव निवासी 33 वर्षीय अशोक और 34 वर्षीय अमरजीत उर्फ सोनू के तौर पर हुई है।

    खेत अशोक का ही था और रात को दोनों वहीं ठहरे थे। बुधवार सुबह किसान खेत में गए तो कोठड़े का रंग काला दिखा, जबकि कुछ दिन पहले ही पेंट करवाया गया था। जब पास जाकर देखा तो दो शव जले पड़े थे। किसानों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

    उचाना थाना प्रभारी दिलबाग सिंह और डीएसपी संजय कुमार मौके पर पहुंचे। अशोक का शव नरवाना पोस्टमार्टम के लिए व अमरजीत का शव ज्यादा जला होने कारण मेडिकल कालेज खानपुर भेज गया है।