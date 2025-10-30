हरियाणा: खेत में बने कमरे में सो रहे दो युवक जिंदा जले, सुबह मंजर देखकर सहम गया हर कोई

संवाद सूत्र, जींद। गांव बड़ौदा में मंगलवार रात खेत में बने कोठड़े में आग लग गई। इससे कमरे में सो रहे दो युवकों की जलने से मौत हो गई। कमरे में हीटर के तार में शार्ट सर्किट होने से आग लगने की बात सामने आई है। मृतकों की पहचान बड़ौदा गांव निवासी 33 वर्षीय अशोक और 34 वर्षीय अमरजीत उर्फ सोनू के तौर पर हुई है।

खेत अशोक का ही था और रात को दोनों वहीं ठहरे थे। बुधवार सुबह किसान खेत में गए तो कोठड़े का रंग काला दिखा, जबकि कुछ दिन पहले ही पेंट करवाया गया था। जब पास जाकर देखा तो दो शव जले पड़े थे। किसानों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।