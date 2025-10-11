उदयपुर-अहमदाबाद हाईवे पर दर्दनाक हादसा: बोलेरो पलटने के बाद ट्रेलर ने रौंदा, 4 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उदयपुर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर ऋषभदेव कस्बे में शनिवार रात भयानक सड़क हादसा हुआ। भैंस को बचाने के प्रयास में चार वाहन- टैंकर, ट्रक, जीप और बोलेरो आपस में भिड़ गए। हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए।

हादसा रात करीब आठ बजे मयूर मिल के सामने हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई और शव पहचान से परे हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उदयपुर से लौट रही बोलेरो भैंस को बचाने के चक्कर में डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पलट गई। बोलेरो में सवार चारों लोग किसी तरह बाहर निकलकर डिवाइडर पर खड़े हो गए। तभी सामने से तेज रफ्तार ट्रेलर आया और डिवाइडर से टकराते हुए चारों को रौंद दिया। हादसा इतना भीषण था कि शवों के चीथड़े सड़क पर बिखर गए।

पुलिस ने क्या कहा? ऋषभदेव थानाधिकारी भरत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि मृतकों की पहचान सलूम्बर के सेमारी क्षेत्र के भोराई घाटा निवासी अनिल (30) पुत्र मूलचंद मीणा, बसंती (54) पत्नी मूलचंद मीणा, शक्तावतों का गढ़ा निवासी जीजा देवी (24) पत्नी जितेंद्र कुमार कटारा, और डूंगरपुर के खेमा निवासी ईश्वर पुत्र धुला मीणा के रूप में हुई है। ये सभी उदयपुर में परिजन को डॉक्टर को दिखाकर घर लौट रहे थे।