उदयपुर-अहमदाबाद हाईवे पर दर्दनाक हादसा: बोलेरो पलटने के बाद ट्रेलर ने रौंदा, 4 लोगों की मौत
उदयपुर-अहमदाबाद हाईवे पर ऋषभदेव के पास भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। भैंस को बचाने की कोशिश में कई वाहन टकरा गए, जिसमें एक बोलेरो भी शामिल थी। बोलेरो पलटने के बाद, डिवाइडर पर खड़े लोगों को एक ट्रेलर ने रौंद दिया। मृतकों की पहचान कर ली गई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उदयपुर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर ऋषभदेव कस्बे में शनिवार रात भयानक सड़क हादसा हुआ। भैंस को बचाने के प्रयास में चार वाहन- टैंकर, ट्रक, जीप और बोलेरो आपस में भिड़ गए। हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए।
हादसा रात करीब आठ बजे मयूर मिल के सामने हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई और शव पहचान से परे हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उदयपुर से लौट रही बोलेरो भैंस को बचाने के चक्कर में डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पलट गई। बोलेरो में सवार चारों लोग किसी तरह बाहर निकलकर डिवाइडर पर खड़े हो गए। तभी सामने से तेज रफ्तार ट्रेलर आया और डिवाइडर से टकराते हुए चारों को रौंद दिया। हादसा इतना भीषण था कि शवों के चीथड़े सड़क पर बिखर गए।
पुलिस ने क्या कहा?
ऋषभदेव थानाधिकारी भरत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि मृतकों की पहचान सलूम्बर के सेमारी क्षेत्र के भोराई घाटा निवासी अनिल (30) पुत्र मूलचंद मीणा, बसंती (54) पत्नी मूलचंद मीणा, शक्तावतों का गढ़ा निवासी जीजा देवी (24) पत्नी जितेंद्र कुमार कटारा, और डूंगरपुर के खेमा निवासी ईश्वर पुत्र धुला मीणा के रूप में हुई है। ये सभी उदयपुर में परिजन को डॉक्टर को दिखाकर घर लौट रहे थे।
हादसे के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम
घायलों में अजमेर के किशनगढ़ निवासी कैलाश पुत्र गणपतलाल को गंभीर अवस्था में ऋषभदेव अस्पताल से उदयपुर रेफर किया गया। सूचना पर उपखण्ड अधिकारी भागचंद रेगर और थानाधिकारी भरत सिंह राजपुरोहित पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया जिसे देर रात तक पुलिस ने खुलवाया।
