    सोनीपत में बड़ा हादसा, जम्मू-कटरा एक्सप्रेस-वे पर कार के रोड रोलर से टकराने से चार युवकों की मौत

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 10:17 PM (IST)

    सोनीपत के गोहाना में जम्मू-कटरा एक्सप्रेस-वे पर रुखी टोल टैक्स के पास एक भीषण सड़क हादसे में चार युवकों की मौत हो गई। सभी मृतक रोहतक के घिलौड गांव के रहने वाले थे। हादसा कार के रोड रोलर से टकराने के कारण हुआ। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना तेज गति के कारण हुई।

    सोनीपत के गोहाना में भीषण सड़क हादसे में चार युवकों की मौत।

    जागरण संवाददाता, गोहाना। शनिवार देर शाम को दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेसवे पर गांव रुखी के निकट रोड रोलर से कार टकरा गई। कार में सवार एक ही परिवार के चार युवकों की मौत हो गई। मृतक रोहतक में गांव घिलौड़ कलां के रहने वाले थे। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया। ग्रामीणों ने एक्सप्रेसवे पर निर्माणकार्य कर रही एजेंसी पर लापरवाही का आरोप लगाया। बरोदा थाना की पुलिस घटना की जांच कर रही है।

    गांव घिलौड़ कलां के कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष बलवान रंगा के बेटे सोमबीर ने इंटरलाक टाइलों की फैक्ट्री लगा रखी है। उनको किसी जगह टाइलें सप्लाई करने के लिए आर्डर मिला था। सोमबीर (27) और उसके परिवार से लोकेश (29), दीपांकर (23) और अंकित (21) काम देखने गए थे। शनिवार देर शाम को चारों किया सोनेट कार में दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेसवे से जींद की तरफ से वापस आ रहे थे।

    उन्होंने एक्सप्रेसवे से गांव रुखी के निकट रोहतक-पानीपत हाईवे के पास उतरना था। जब वे रुखी के निकट पहुंचे तो वहां पर एक्सप्रेसवे पर निर्माणकार्य चल रहा था और वहां रोड रोलर लगाया गया था। कार के रोड रोलर से टकराने से परखच्चे उड़ गए और चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों को नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां पर दीपांकर, लोकेश व सोमबीर को मृत घोषित कर दिया और अंकित को भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कालेज के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहां पर उसे भी मृत घोषित कर दिया। सोमबीर शादीशुदा था और उसके दो बच्चे हैं।

    ठेकेदार की लापरवाही से हुआ हादसा

    गांव घिलौड़ कलां के सरपंच अनिल ने कहा कि यह हादसा ठेकेदार की लापरवाही से हुआ। एक्सप्रेसवे पर जहां पर काम चल रहा था, वहां पर ठेकेदार द्वारा पर्याप्त संकेतक नहीं लगाए गए थे। इसी के चलते युवकों को रोड रोलर नजर नहीं आया और हादसा हुआ। सरपंच ने कहा कि उनके गांव के लोगों के साथ ऐसा हादसा पहले कभी नहीं हुआ था। एक ही परिवार के चार चिराग बुझ गए।

    सड़क हादसे में गांव घिलौड़ कलां के चार युवकों की मौत हो गई। तीन के शव नागरिक अस्पताल और एक का शव मेडिकल कालेज के अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है। स्वजन के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। - देवेंद्र, एसआई, बरोदा थाना