कर्नाटक के मंगलुरु में अनियंत्रित होकर पलटी इनोवा कार, तीन लोगों की मौत; 6 घायल
बेंगलुरु से उडुपी जा रही एक इनोवा कार बंतवाल में नारायण गुरु सर्कल के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई और छह घायल हो गए। पीड़ित एक दूसरे के रिश्तेदार हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिला जिला से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। जहां मंगलुरू में चार पहिया अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई और छह अन्य गंभीर रूप से घायल गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया है।
दक्षिण कन्नड़ जिला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह मंगलुरु-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-75) पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यह दुर्घटना बंतवाल में बीसी रोड पर नारायण गुरु सर्कल के पास हुई, जब बेंगलुरु से उडुपी जा रही एक इनोवा कार नियंत्रण खो बैठी और सर्कल से टकरा गई।
तीन लोगों की मौत
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, इनोवा कार में यात्री सवार थे। तभी कार अनियंत्रित होकर टकरा गई। इस हादसे में बेंगलुरु निवासी रवि (64), नंजम्मा (75) और राम्या (23) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चालक सहित शेष छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। जहां उपचार जारी है।
सब एक दूसरे के रिश्तेदार
प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि सभी नौ व्यक्ति एक-दूसरे के रिश्तेदार थे। बंतवाल यातायात पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। घटना के बारे में आगे की जानकारी अभी प्रतीक्षित है। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।