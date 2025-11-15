मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बड़ा हादसा, एक ही परिवार के पांच लोग जिंदा जले

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के मोतीपुर बाजार में एक घर में आग लग गई। हादसे में एक ही परिवार के पांच लोग जिंदा जल गए। इन सभी की मौत हो गई है। वहीं चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए है।

घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। आग को लेकर इलाके में अफरातफरी मच गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है। बताया गया कि लाल बाबू गुप्ता के घर में शुक्रवार की देर रात आग लगी। इसी में सभी लोग चपेट में आ गए। सभी लोग घर में सोए हुए थे। सूचना पर मोतीपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है।