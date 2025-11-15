मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बड़ा हादसा, एक ही परिवार के पांच लोग जिंदा जले
मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में एक दुखद घटना में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की जिंदा जलने से मौत हो गई। इस हादसे में पांच लोग झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू किया गया। ताजा जानकारी के लिए जागरण के साथ बने रहें।
संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के मोतीपुर बाजार में एक घर में आग लग गई। हादसे में एक ही परिवार के पांच लोग जिंदा जल गए। इन सभी की मौत हो गई है। वहीं चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए है।
घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। आग को लेकर इलाके में अफरातफरी मच गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है।
बताया गया कि लाल बाबू गुप्ता के घर में शुक्रवार की देर रात आग लगी। इसी में सभी लोग चपेट में आ गए। सभी लोग घर में सोए हुए थे। सूचना पर मोतीपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है।
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंगन्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंगन्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
